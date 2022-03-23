***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEnsari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kar Dağıtım Politikası PDF olarak ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012436BIST