***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 04.04.2022 tarihli kararı ile1- Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi görevlerini icra eden Handan Dilan Özbilen'in 04.04.2022 tarihli istifasının kabulüne,2- Handan Dilan Özbilen'in istifası ile boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyeliği görevlerine Fakı Buluç Demirel'in atanmasına,Karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015425BIST