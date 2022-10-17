***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 17.10.2022 tarihli kararı ile Şirketimizin satış ağını genişletmek maksadıyla Güney Kore – Seul ‘de showroom ve irtibat ofisi açılmasına karar verilmiştir.Konu hakkında gelişmeler ayrıca kamuoyuna duyurulacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072553BIST