***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2022 20.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTekirdağ İlinde bulunan fabrikamızın yaklaşık 2.885 m2 lik çatı alanına Güneş Enerjisi Panellerinin yerleştirilmesi ve sistemin kurulum işlemleri tamamlanmış olup çalışma ve verim denemeleri başarı ile neticelenmiştir. Söz konusu yatırım prosesi için şirketimizce Sanayi Bakanlığı'na başvuru yapılmış olup, hazır olan sistemin devreye alınabilmesi için gerekli olan izin için TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.)' na başvuru yapılmıştır. Bahse konu başvuruların onaylanması akabinde sistemin devreye alınması hususu kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115685BIST