***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 01.04.2023 tarihli kararı ileYönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Kurumsal Yönetim Komtesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetlemeden Sorumlu Komite Üyesi görevlerini yürüten Ali ARSLAN'ın istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine Kurumsal Yönetim Komtesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetlemeden Sorumlu Komite Üyesi olarak Tarık CENGİZ'in atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna Duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130762BIST