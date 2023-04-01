***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2023 14:00
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.04.2023 tarihli kararı ile
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, Kurumsal Yönetim Komtesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetlemeden Sorumlu Komite Üyesi görevlerini yürüten Ali ARSLAN'ın istifasının kabulüne, boşalan Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine Kurumsal Yönetim Komtesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetlemeden Sorumlu Komite Üyesi olarak Tarık CENGİZ'in atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna Duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130762
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
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|Açılış
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En Düşük
1.213,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1685
|19,1787
|% 0,06
|
|Euro
|20,7828
|20,7968
|% -0,68
|
|Sterlin
|23,5727
|23,6910
|% -0,44
|
|Frank
|20,8718
|20,9975
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0949
|5,1204
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-10,70
|
|Altın Gr.
|1.214
|1.214
|-6,71
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.194
|8.299
|-19,00
|
|Yarım
|4.017
|4.061
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.009
|2.031
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,83
|14,85
|0,11
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|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,28
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