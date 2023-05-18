***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.10.2022 20.10.2022 21.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTekirdağ İlinde bulunan fabrikamızın 2.885 m2 lik çatı alanına yerleştirilmiş olan Güneş Enerjisi Panelleri ile oluşturulmuş GES sistemi TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.)'den onay alınması neticesinde 18.05.2023 (bugün) tarihinde başarı ile devreye alınmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152448BIST