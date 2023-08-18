***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2023 18:12
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.08.2023 tarihinde kamuoyuna açıklamış olduğu ‘yeni yatırımların öncelikli olarak yurtiçinde yapılması'na ilişkin kararı doğrultusunda Bünyesinde bulunan Mardin İlindeki un fabrikasının, un üretim faaliyetlerini odaklanmış bir yapı içinde ticari ve ar-ge faaliyetlerinin üretim tesislerimizin bulunduğu yerden yönetilmesi maksadıyla ‘Ensari Un Sanayi Ticaret A.Ş.' ünvanı ile şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak şirket bünyesinde toplanılması
Ve
Şirketimizin ambalaj üretim faaliyetlerinin yürütüldüğü ambalaj üretim işletmesinin tüm makine ve teçhizatları ile birlikte ‘Nexus Sentetik Çuval Ambalaj Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş.' ünvanı ile şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak şirket bünyesinde toplanılması
Kararı almıştır.
Karar çerçevesinde söz konusu işlemlerin ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanarak başvuruların ivedilikle yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Nuri Ensari yetkilendirilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur ,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187246
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|KONYA
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|715.670.607
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|GOKNR
|26,18
|1.124.377.329
|% 10,00
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|KLMSN
|26,62
|128.858.538
|% 10,00
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|POLTK
|5.990,40
|66.428.080
|% 10,00
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|SDTTR
|392,00
|1.772.723.361
|% 9,99
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|EUKYO
|14,05
|19.921.617
|% -9,99
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|LKMNH
|38,04
|125.605.565
|% -9,94
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|COSMO
|124,60
|90.148.778
|% -9,58
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|KNFRT
|17,05
|73.894.461
|% -9,55
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|KERVT
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|243.980.675
|% -9,54
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|TUPRS
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|12.382.921.093
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|THYAO
|251,40
|9.057.125.164
|% -4,08
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|EREGL
|41,90
|7.901.644.845
|% -2,01
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|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
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|ASTOR
|129,90
|4.952.614.876
|% -3,42
|
|SKBNK
|4,02
|1.942.880.168
|% -6,94
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|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
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|ZOREN
|4,80
|1.551.540.425
|% -4,38
|
|DOHOL
|13,40
|3.280.357.108
|% 4,36
|
|EKGYO
|8,55
|2.037.017.816
|% -4,26
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|27,0911
|27,1079
|% 0,11
|
|Euro
|29,4757
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|% 0,14
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|Sterlin
|34,4402
|34,6130
|% 0,09
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|Frank
|30,6132
|30,7976
|% -0,29
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|Riyal
|7,2054
|7,2415
|% 0,09
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-1,19
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|Altın Gr.
|1.645
|1.646
|0,57
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|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
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|Tam
|11.062
|11.146
|18,00
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|Yarım
|5.548
|5.599
|10,00
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|Çeyrek
|2.766
|2.799
|4,00
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|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|0,02
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|Gümüş Gr.
|19,79
|19,81
|0,05
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|B. Petrol
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