***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Kırkgöz mahallesi, 148 adada bulunan 49.138 m2 Arsa üzerine yapılması planlanan işyerleri kompleksi projesi hakkında Cihan İnşaat firması ile görüşmelere başlanmıştır.Kamuya Duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216369BIST