***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2023 18:13
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Kırkgöz mahallesi, 148 adada bulunan 49.138 m2 Arsa üzerine yapılması planlanan işyerleri kompleksi projesi hakkında Cihan İnşaat firması ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuya Duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216369
BIST
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17:597.841
En Düşük
|Değişim
|: -0,25%
|| -19,42
|Açılış
|: 7.801
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|Önceki Kapanış
|: 7.861
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7.739
En Yüksek
7.886
17:5928,4642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
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|Açılış
|: 28,5500
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|Önceki Kapanış
|: 28,5650
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28,5392
En Düşük
28,3872
17:5930,5197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 30,5500
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|Önceki Kapanış
|: 30,4800
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
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En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:59
|REEDR
|24,42
|1.042.407.409
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.861.396
|% 10,00
|
|ISATR
|885.780,00
|885.780
|% 10,00
|
|YAPRK
|209,10
|33.739.147
|% 9,99
|
|SNPAM
|134,40
|24.466.579
|% 9,98
|
|KLRHO
|38,70
|105.938.429
|% -10,00
|
|BALAT
|35,46
|4.967.585
|% -10,00
|
|VANGD
|25,20
|7.298.170
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.902,50
|4.271.838
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|10.832.331
|% -9,99
|
|THYAO
|230,20
|7.728.624.428
|% 0,70
|
|TABGD
|182,50
|5.487.640.753
|% 1,78
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|TUPRS
|150,60
|3.213.823.920
|% 0,20
|
|EKGYO
|6,83
|1.440.881.402
|% -1,59
|
|ISCTR
|20,06
|4.093.098.122
|% -3,28
|
|PETKM
|21,48
|3.454.836.092
|% 4,88
|
|YKBNK
|16,97
|2.648.386.241
|% -0,35
|
|CANTE
|19,10
|3.005.423.788
|% 4,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4555
|28,4639
|% 0,05
|
|Euro
|30,4669
|30,4994
|% -0,05
|
|Sterlin
|34,8085
|34,9831
|% -0,13
|
|Frank
|31,4847
|31,6744
|% -0,08
|
|Riyal
|7,5646
|7,6026
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|861,34
|862,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,36
|1.003,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,25
|80,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.958,48
|1.958,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:59
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17:59BMSTL
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