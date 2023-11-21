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***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.11.2023 15:14
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

19.04.2023 tarihli KAP açıklamamıza konu Güney Kore Seul ‘de faaliyete geçmiş olan showroomumuz beklentilerin üzerinde ilgi ile karşılaşmış olup şirketimizin ve ürünlerinin yurtdışında tanınmasında fazlasıyla etken olmuştur. Kamuya duyurulur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219129


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