***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.04.2023 tarihli KAP açıklamamıza konu Güney Kore Seul ‘de faaliyete geçmiş olan showroomumuz beklentilerin üzerinde ilgi ile karşılaşmış olup şirketimizin ve ürünlerinin yurtdışında tanınmasında fazlasıyla etken olmuştur. Kamuya duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219129BIST