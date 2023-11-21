***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.11.2023 15:14
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.04.2023 tarihli KAP açıklamamıza konu Güney Kore Seul ‘de faaliyete geçmiş olan showroomumuz beklentilerin üzerinde ilgi ile karşılaşmış olup şirketimizin ve ürünlerinin yurtdışında tanınmasında fazlasıyla etken olmuştur. Kamuya duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219129
BIST
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17:288.012
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 65,94
|Açılış
|: 7.994
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|Önceki Kapanış
|: 7.946
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7.945
En Yüksek
8.038
17:2828,8256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0863
|Açılış
|: 28,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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28,8256
En Düşük
28,6767
17:2831,5780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1109
|Açılış
|: 31,6000
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|Önceki Kapanış
|: 31,4300
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31,6462
En Düşük
31,3909
17:281.853,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 26,40
|Açılış
|: 1.852,61
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|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
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1.853,71
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler17:28
|DOBUR
|84,15
|23.992.466
|% 10,00
|
|ISBTR
|690.757,50
|1.381.515
|% 10,00
|
|INTEM
|311,00
|42.852.801
|% 9,99
|
|SMART
|25,54
|432.809.105
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.772,00
|72.855.941
|% 9,99
|
|UMPAS
|7,74
|1.889.526
|% -10,00
|
|ORMA
|211,50
|3.933.167
|% -10,00
|
|YBTAS
|139.680,00
|6.594.230
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|262.519.953
|% -9,99
|
|SNPAM
|157,60
|34.124.393
|% -9,99
|
|THYAO
|264,25
|14.408.684.260
|% 3,73
|
|MIATK
|49,14
|4.740.896.349
|% -3,65
|
|EREGL
|40,90
|4.030.802.448
|% 3,28
|
|TUPRS
|154,10
|3.159.958.489
|% 0,33
|
|ASELS
|45,60
|3.049.022.022
|% 2,24
|
|IHLAS
|1,37
|269.325.743
|% 0,74
|
|ZOREN
|5,12
|916.087.435
|% 0,79
|
|EKGYO
|7,60
|1.209.446.212
|% -0,65
|
|ODAS
|11,86
|1.624.026.530
|% 5,42
|
|SKBNK
|7,63
|973.629.057
|% 5,53
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7720
|28,8256
|% 0,30
|
|Euro
|31,5583
|31,5780
|% 0,35
|
|Sterlin
|36,0320
|36,2127
|% 0,58
|
|Frank
|32,4940
|32,6897
|% 0,49
|
|Riyal
|7,6548
|7,6932
|% 0,24
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,87
|% 0,66
|
|Platin
|931,15
|932,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.075,77
|1.079,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,81
|81,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.999,84
|2.000,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:28
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17:43MERIT
Yüzde 9.03 oranında artışla 76.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 875, 240 adet işlem
-
17:41BMSCH
Yüzde 5.98 oranında artışla 20.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 360, 718 adet işlem
-
17:40OBASE
Yüzde 5.14 oranında artışla 41.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 618, 902 adet işlem
-
17:38EDATA
Yüzde 7.56 oranında artışla 21.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 027, 984 adet işlem
-
17:37SEKFK
Yüzde 4.17 oranında artışla 17.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 115, 028 adet işlem