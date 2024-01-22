***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2024 14:01
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2023 26.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09.11.2023 ve 26.12.2023 tarihlerinde kamuya açıklanmış olan Şirketimize ait Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Kırkgöz mahallesi, 148 ada 8 parselde bulunan 49.138 m2 Arsa üzerine yapılması planlanan işyerleri kompleksi projesi hakkında şirketimiz ile Cihan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında sözleşme imzalanmıştır..
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241904
BIST
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16:358.050
En Düşük
|Değişim
|: 0,67%
|| 53,76
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
16:3530,2486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0481
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2486
En Düşük
30,1539
16:3532,9610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0257
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
16:351.966,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.966,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler16:33
|TETMT
|4.180,00
|27.833.815
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.512.928
|% 9,99
|
|SELGD
|21,60
|9.536.952
|% 9,98
|
|DIRIT
|13,55
|2.009.221
|% 9,98
|
|KFEIN
|98,75
|458.947.050
|% 9,97
|
|FENER
|114,30
|1.184.182.450
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|10.893.726
|% -9,98
|
|SANEL
|29,98
|11.371.105
|% -6,25
|
|YYAPI
|3,46
|123.518.501
|% -5,21
|
|CASA
|86,00
|3.559.110
|% -4,66
|
|THYAO
|252,50
|6.352.549.989
|% 0,90
|
|SASA
|38,38
|3.068.532.161
|% 2,07
|
|EKGYO
|9,50
|2.939.968.382
|% 8,20
|
|AKBNK
|40,38
|2.688.424.925
|% -1,32
|
|YKBNK
|22,30
|2.455.258.936
|% 0,63
|
|EKGYO
|9,50
|2.939.968.382
|% 8,20
|
|YKBNK
|22,30
|2.455.258.936
|% 0,63
|
|AKFGY
|1,92
|183.445.479
|% 2,67
|
|ADESE
|2,46
|217.845.015
|% 6,49
|
|PETKM
|20,12
|1.602.542.834
|% 1,51
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2380
|30,2468
|% 0,15
|
|Euro
|32,9513
|32,9652
|% 0,09
|
|Sterlin
|38,3666
|38,5590
|% 0,31
|
|Frank
|34,6882
|34,8971
|% 0,12
|
|Riyal
|8,0394
|8,0797
|% 0,15
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,00
|22,03
|% 0,66
|
|Platin
|900,71
|902,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|924,68
|929,33
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,81
|78,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,92
|2.023,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
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