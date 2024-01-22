Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.01.2024 14:01
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2023 26.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

09.11.2023 ve 26.12.2023 tarihlerinde kamuya açıklanmış olan Şirketimize ait Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Kırkgöz mahallesi, 148 ada 8 parselde bulunan 49.138 m2 Arsa üzerine yapılması planlanan işyerleri kompleksi projesi hakkında şirketimiz ile Cihan İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında sözleşme imzalanmıştır..
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241904


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:358.050
Değişim :  0,67% |  53,76
Açılış :  7.996  
Önceki Kapanış :  7.997  
En Düşük
7.970 En Yüksek
8.070
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 4.180,00 27.833.815 % 10,00  
BURVA 86,45 31.512.928 % 9,99  
SELGD 21,60 9.536.952 % 9,98  
DIRIT 13,55 2.009.221 % 9,98  
KFEIN 98,75 458.947.050 % 9,97  
daha fazla
16:33 Alış Satış %  
Dolar 30,2380 30,2468 % 0,15  
Euro 32,9513 32,9652 % 0,09  
Sterlin 38,3666 38,5590 % 0,31  
Frank 34,6882 34,8971 % 0,12  
Riyal 8,0394 8,0797 % 0,15  
daha fazla
16:33 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,00 22,03 % 0,66  
Platin 900,71 902,59 % 0,66  
Paladyum 924,68 929,33 % 0,66  
Brent Pet. 78,81 78,81 % 0,66  
Altın Ons 2.022,92 2.023,21 % 0,66  
Seans Raporu 16:33
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru