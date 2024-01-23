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***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.01.2024 12:20
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 23.01.2024 tarihli kararı ile Şirketimizin, yenilenebilir enerji kaynaklarından veya diğer türlü elektrik enerjisi üretim faaliyetleri yapması planlanmaktadır. Bu amaçla elektrik üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı vb. konularında faaliyette bulunmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde Şirketimizin %100 iştiraki olacak şekilde ENSARİ YENİLENEBİLİR ENERJİ ANONİM ŞİRKET unvanlı şirketin kurulmasına, Kurulacak olan ve tek pay sahibi olacağımız Ensari Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi'nde şirketimizi temsilen Muhammet Nuri Ensari'nin temsilci olarak seçilmesine, Karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242173


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