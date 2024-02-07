***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.02.2024 10:32
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ensari Deri Gıda San. ve Tic. A.ş.. finansal raporlarını 2023 yılı 4. Çeyrekten itibaren (Dahil) konsolide olarak açıklayacaktır.
Kamuoyuna Duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247458
BIST
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13:178.930
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 60,91
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.867
En Yüksek
8.935
13:1730,6007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0484
|Açılış
|: 30,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
13:1732,9895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0947
|Açılış
|: 33,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0004
En Düşük
32,7190
13:172.000,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,92
|Açılış
|: 2.000,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.003,35
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler13:17
|AVHOL
|56,70
|136.532.838
|% 9,99
|
|BRKVY
|92,55
|141.435.281
|% 9,98
|
|MARKA
|81,15
|8.585.508
|% 9,96
|
|HATSN
|91,10
|710.171.305
|% 9,96
|
|NATEN
|54,65
|189.941.267
|% 9,96
|
|BAKAB
|45,80
|20.346.532
|% -50,00
|
|AYES
|34,62
|1.650.347
|% -6,43
|
|SUMAS
|303,00
|1.505.456
|% -5,61
|
|EUYO
|13,99
|9.673.794
|% -5,60
|
|CMENT
|226,10
|3.446.798
|% -5,48
|
|THYAO
|288,75
|3.976.701.436
|% -0,77
|
|EREGL
|45,22
|3.742.822.940
|% 2,31
|
|REEDR
|41,06
|3.387.644.558
|% 8,34
|
|TUPRS
|156,80
|3.003.611.469
|% 1,49
|
|ASTOR
|128,50
|2.631.405.510
|% 3,21
|
|ZOREN
|5,04
|945.097.321
|% 0,80
|
|AKFGY
|2,26
|324.275.659
|% 3,20
|
|TSPOR
|1,65
|190.154.313
|% -0,60
|
|PETKM
|23,30
|2.120.667.398
|% -0,68
|
|KLGYO
|4,02
|347.740.270
|% 9,84
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5945
|30,6007
|% 0,16
|
|Euro
|32,9746
|32,9895
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,5363
|38,7295
|% 0,39
|
|Frank
|34,9329
|35,1433
|% -0,18
|
|Riyal
|8,1329
|8,1737
|% 0,11
|
|13:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,26
|22,28
|% 0,66
|
|Platin
|896,24
|898,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,56
|941,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,22
|79,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,22
|2.033,43
|% 0,66
|