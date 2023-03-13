***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
13.03.2023 18:10
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hakim ortağı Sn. Muhammet Nuri Ensari sahibi olduğu 7.300.000 TL Nominal değerli şirketimiz paylarını borsada satışını gerçekleştirmek için ‘pay satış bilgi formu' ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığı hususunu tarafımıza iletmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123572
BIST
18:055.323
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -61,37
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
18:0518,9809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0141
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9809
En Düşük
18,9369
18:0520,3612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3754
En Düşük
20,2907
18:051.165,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,49
|Açılış
|: 1.165,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.164,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9686
|18,9809
|% 0,07
|
|Euro
|20,3451
|20,3612
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,0328
|23,1484
|% -0,01
|
|Frank
|20,7168
|20,8416
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0391
|5,0643
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|-1,71
|
|Altın Gr.
|1.165
|1.166
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.877
|7.942
|-16,00
|
|Yarım
|3.848
|3.887
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.924
|1.943
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,76
|21,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,28
|13,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HALKB
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 719, 756 adet işlem
-
17:58PCILT
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 28.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 279, 194 adet işlem
-
17:57SKBNK
Yüzde -6.13 oranında düşüşle 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 713, 560 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 5, 329 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 03 altında . İşlem hacmi 71, 214.00 milyon TL de
-
17:55BAYRK
Yüzde -49.25 oranında düşüşle 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 066, 510 adet işlem