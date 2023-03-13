***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hakim ortağı Sn. Muhammet Nuri Ensari sahibi olduğu 7.300.000 TL Nominal değerli şirketimiz paylarını borsada satışını gerçekleştirmek için ‘pay satış bilgi formu' ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığı hususunu tarafımıza iletmiş bulunmaktadır. Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123572BIST