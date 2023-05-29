***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
29.05.2023 18:19
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hakim ortağı Sn. Muhammet Nuri Ensari'nin sahibi olduğu 23.360.000 TL Nominal değerli(sermaye artırımı sonrasında güncellenmiştir) şirketimiz paylarını borsada satışını gerçekleştirmek için ‘pay satış bilgi formu' ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığı hususu 13.03.2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bahse konu başvurunun SPK'nun 26.05.2023 tarih ve E-29833736-110.08-37872 sayılı yazısı ile onaylanmış olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiş bulunmaktadır. onaylanmış 'pay satış bilgi formu' ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154484
BIST
18:054.769
En Düşük
|Değişim
|: 4,10%
|| 187,89
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
18:0520,0979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1317
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
18:0521,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,2026
|Açılış
|: 22,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
18:051.255,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.255,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,18
|14.329.417
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|59.700.859
|% 10,00
|
|KONYA
|2.865,50
|111.186.368
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|26.373.203
|% 10,00
|
|RYSAS
|39,60
|59.240.906
|% 10,00
|
|SAMAT
|17,11
|143.558.516
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|2.733.864
|% -9,97
|
|SNKRN
|22,32
|769.009
|% -2,87
|
|AEFES
|57,45
|481.343.911
|% -2,71
|
|RALYH
|60,20
|61.620.474
|% -2,27
|
|THYAO
|146,00
|9.131.804.304
|% 2,60
|
|EREGL
|33,54
|3.527.003.701
|% 4,94
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ASELS
|48,10
|2.742.360.764
|% 9,97
|
|EKGYO
|7,26
|3.007.389.571
|% 3,12
|
|ISCTR
|10,65
|3.236.559.889
|% 1,04
|
|YKBNK
|9,34
|1.604.662.916
|% 1,97
|
|AKBNK
|14,89
|2.469.409.265
|% 2,62
|
|KRDMD
|17,84
|2.417.063.182
|% 7,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0944
|20,1000
|% 0,67
|
|Euro
|21,5539
|21,5981
|% 1,03
|
|Sterlin
|24,7651
|24,8893
|% 0,76
|
|Frank
|22,1482
|22,2816
|% 0,75
|
|Riyal
|5,3431
|5,3699
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|-2,50
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|6,05
|
|Cumhuriyet
|8.960
|9.095
|-222,00
|
|Tam
|8.909
|9.154
|-219,78
|
|Yarım
|4.368
|4.550
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.191
|2.275
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,96
|14,98
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,11
|77,11
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 7.47 oranında artışla 31.08 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 330, 063 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 8 üstünde . İşlem hacmi 66, 275.00 milyon TL de
-
17:57IHYAY
Yüzde 7.06 oranında artışla 0.91 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 225, 022 adet işlem
-
17:55ETYAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 794 adet işlem
-
17:54KLRHO
Yüzde 9.97 oranında artışla 33.52 lira fiyatla işlem gören hissede 496, 373 adet işlem