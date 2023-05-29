***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hakim ortağı Sn. Muhammet Nuri Ensari'nin sahibi olduğu 23.360.000 TL Nominal değerli(sermaye artırımı sonrasında güncellenmiştir) şirketimiz paylarını borsada satışını gerçekleştirmek için ‘pay satış bilgi formu' ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yaptığı hususu 13.03.2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bahse konu başvurunun SPK'nun 26.05.2023 tarih ve E-29833736-110.08-37872 sayılı yazısı ile onaylanmış olduğu bilgisi tarafımıza iletilmiş bulunmaktadır. onaylanmış 'pay satış bilgi formu' ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154484BIST