***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.05.2023 14:07
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşme Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 36.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 116.800.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENSR00018 3.000.000 6.600.000,000 220,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENSR00018 Nâma
B Grubu, ENSRI, TREENSR00026 33.500.000 73.700.000,000 220,00000 B Grubu B Grubu, ENSRI, TREENSR00026 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 36.500.000 80.300.000,000 220,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.05.2023
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 80.300.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.01.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 27.04.2023
SPK Başvuru Tarihi 16.01.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 27.04.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 05.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 04.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 17.05.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tescil işlemleri tamamlanmış olup 17.05.2023 tarih ve 10833 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Madde Tadil Metni.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 28_04_2023 tarih ve E-29833736-105_01_01_01-36683.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151917
BIST