***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.12.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 36.500.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 116.800.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREENSR00018 3.000.000 6.600.000,000 220,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREENSR00018 NâmaB Grubu, ENSRI, TREENSR00026 33.500.000 73.700.000,000 220,00000 B Grubu B Grubu, ENSRI, TREENSR00026 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 36.500.000 80.300.000,000 220,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.05.2023İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 80.300.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.01.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 27.04.2023SPK Başvuru Tarihi 16.01.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.04.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 05.05.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 04.05.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 17.05.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tescil işlemleri tamamlanmış olup 17.05.2023 tarih ve 10833 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı Madde Tadil Metni.pdfEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 3 28_04_2023 tarih ve E-29833736-105_01_01_01-36683.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151917BIST