***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
06.05.2022 16:44
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin halka arzı ve sermaye artırımını neticesinde elde etmiş olduğu fonun 31.03.2022 Tarihi itibari ile kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komitenin raporu ekte pdf olarak verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027284
BIST
17:432.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -18,04
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
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2.471
En Düşük
2.433
17:4314,9491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0881
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
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14,9557
En Düşük
14,8503
17:4315,8358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
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|Açılış
|: 15,8600
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|Önceki Kapanış
|: 15,7050
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15,8502
En Düşük
15,6090
17:43905,83
En Yüksek
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|: 1,02%
|| 9,12
|Açılış
|: 905,83
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|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler17:43
|SMRTG
|20,48
|266.251.042
|% 9,99
|
|ALKA
|35,02
|62.976.020
|% 9,99
|
|GEDZA
|25,58
|47.962.109
|% 9,97
|
|IMASM
|19,96
|16.818.835
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|102.177.564
|% 9,97
|
|PETUN
|24,14
|65.431.384
|% -9,18
|
|SELVA
|18,10
|27.861.365
|% -8,03
|
|ETILR
|9,13
|7.464.237
|% -7,78
|
|ODAS
|2,48
|470.436.506
|% -6,77
|
|ALCTL
|27,32
|40.971.599
|% -6,57
|
|SISE
|19,32
|5.267.026.361
|% 2,71
|
|THYAO
|42,06
|3.211.487.815
|% -1,45
|
|TUPRS
|251,60
|1.826.030.559
|% 2,57
|
|AKBNK
|8,71
|1.482.237.934
|% -0,80
|
|KOZAL
|184,40
|1.435.251.352
|% 3,77
|
|SISE
|19,32
|5.267.026.361
|% 2,71
|
|YKBNK
|4,82
|1.133.272.615
|% -0,41
|
|ODAS
|2,48
|470.436.506
|% -6,77
|
|AKBNK
|8,71
|1.482.237.934
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,67
|440.564.712
|% -1,48
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9456
|14,9491
|% 0,59
|
|Euro
|15,8242
|15,8358
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,3846
|18,4768
|% 0,45
|
|Frank
|15,1001
|15,1911
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9733
|3,9932
|% 0,62
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|7,73
|
|Altın Gr.
|905
|905
|8,12
|
|Cumhuriyet
|6.092
|6.184
|30,00
|
|Tam
|6.062
|6.216
|39,70
|
|Yarım
|2.930
|3.007
|19,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,78
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,29
|