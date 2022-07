***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1,00 TRY 3000000 TRY 8,22 Yönetim Kuruluna aday gösterme 1'e 5 oy imtiyazı bulunmaktadır. (Esas sözleşme Madde:6 Madde:10) İşlem GörmüyorB Hamiline 1,00 TRY 33500000 TRY 91,78 Yoktur İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048069BIST