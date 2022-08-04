***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.08.2022 15:26
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUHAMMET NURİ ENSARİ Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı
SÜLEYMAN BAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yönetici Yönetim Kurulu Üyeliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051827
BIST
15:252.730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 46,01
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
15:2517,9675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0404
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
15:2518,3397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0976
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
15:251.032,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 14,59
|Açılış
|: 1.032,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler15:25
|DARDL
|4,29
|267.872.264
|% 10,00
|
|KLMSN
|14,31
|47.228.472
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|59.485.222
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|231.795.423
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|1.054.379
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|76.841.455
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|AKSUE
|33,34
|39.663.392
|% -9,25
|
|KZBGY
|47,64
|113.128.753
|% -7,94
|
|THYAO
|56,05
|3.592.232.321
|% 1,91
|
|HEKTS
|38,10
|2.284.639.326
|% 7,26
|
|SISE
|23,82
|1.573.758.175
|% 2,32
|
|KARSN
|7,50
|1.308.185.673
|% 6,08
|
|YKBNK
|5,06
|981.078.221
|% 2,85
|
|TSKB
|2,93
|767.173.355
|% 2,09
|
|EKGYO
|3,24
|745.842.991
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,06
|981.078.221
|% 2,85
|
|KARSN
|7,50
|1.308.185.673
|% 6,08
|
|SKBNK
|2,01
|298.415.721
|% 9,84
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9599
|17,9675
|% 0,23
|
|Euro
|18,3189
|18,3397
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,6355
|21,7440
|% -0,34
|
|Frank
|18,6494
|18,7618
|% 0,34
|
|Riyal
|4,7665
|4,7904
|% 0,30
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|22,04
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|14,29
|
|Cumhuriyet
|6.870
|6.973
|81,00
|
|Tam
|6.915
|6.963
|60,00
|
|Yarım
|3.369
|3.404
|29,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.702
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,31
|20,34
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,19
|
|B. Petrol
|96,89
|96,89
|0,11
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40ISFIN
Yüzde 5.69 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 092, 267 adet işlem
-
15:39AKFGY
Yüzde 7.89 oranında artışla 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 360, 012 adet işlem
-
15:38BRISA
Yüzde 4.78 oranında artışla 41.18 lira fiyatla işlem gören hissede 943, 562 adet işlem
-
15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 52, 72 artarak (% 1.83 ) 2, 930
-
15:37XU100
Endeks 2, 730 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 30, 393.00 milyon TL de