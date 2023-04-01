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***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2023 14:31
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUHAMMET NURİ ENSARİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 23.12.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 76.71 A Grubu - B Grubu Bağımsız Üye Değil
SADETTİN YAZGÜLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 23.12.2021 İcrada Görevli Değil MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ Evet Bağımsız Üye Değil
SÜLEYMAN BAYRAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.12.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır Bağımsız Üye Değil
SERDAR NURİ ESER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.12.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130764 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi, Kurumsal Yönetim ,Riskin Erken Saptanması komitesi başkanı.
TARIK CENGİZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 01.04.2023 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130764 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ,Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyes




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130765


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