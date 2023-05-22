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***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.05.2023 14:39
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Muhammet Nuri Ensari 89600000 TRY 76,71
DİĞER 27200000 TRY 23,29

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 9600000 TRY 8,22 Yönetim Kuruluna aday gösterme 1'e 5 oy imtiyazı bulunmaktadır. (Esas sözleşme Madde:6 Madde:10) İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 107200000 TRY 91,78 Yoktur İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152695


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Cumhuriyet 9.147 9.285 -9,00  
Tam 9.092 9.329 -20,61  
Yarım 4.505 4.665 58,00  
Çeyrek 2.246 2.312 15,00  
Gümüş.Ons 23,72 23,74 -0,13  
Gümüş Gr. 15,10 15,12 -0,09  
B. Petrol 75,98 75,98 0,39  
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