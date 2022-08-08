***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
08.08.2022 19:12
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/08/2022
Karar Sayısı
34
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Kurumumuzun 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini. c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, Beyan ederiz. Ad/ Soyad Görevi
MUHAMMET NURİ ENSARİ Yönetim Kurulu Başkanı
SADETTİN YAZGÜLÜ Yönetim Kurulu Başkan Vekili
SÜLEYMAN BAYRAK Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür
SERDAR NURİ ESER Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
ALİ ARSLAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053153
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
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|Önceki Kapanış
|: 2.795
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En Düşük
2.762
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
17,6441
17:5918,3015
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|Açılış
|: 18,3900
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|Önceki Kapanış
|: 18,3500
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18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.032,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,99
|Açılış
|: 1.032,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8973
|17,9063
|% -0,24
|
|Euro
|18,2691
|18,3015
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,5360
|21,6440
|% -0,25
|
|Frank
|18,6777
|18,7902
|% -0,08
|
|Riyal
|4,7466
|4,7704
|% -0,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|4,95
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.912
|6.998
|11,00
|
|Yarım
|3.368
|3.421
|5,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,46
|20,48
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,11
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|B. Petrol
|96,67
|96,67
|0,02
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