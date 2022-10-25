***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
25.10.2022 18:18
***ENSRI*** ENSARİ DERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/10/2022
Karar Sayısı
2022/38
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
12:013.994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 18,64
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.986
12:0118,6176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0148
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
12:0118,6837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1329
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
12:011.001,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 13,19
|Açılış
|: 1.001,98
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler12:01
|GOLTS
|107,20
|53.406.088
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.951.107
|% 9,94
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|CRFSA
|60,40
|85.657.078
|% 8,93
|
|DERHL
|7,18
|107.069.481
|% 8,62
|
|AGYO
|7,53
|33.499.216
|% -9,93
|
|UFUK
|63,00
|2.076.281
|% -6,87
|
|ALKA
|36,96
|143.760.663
|% -6,43
|
|ACSEL
|58,30
|44.557.536
|% -5,97
|
|BEYAZ
|15,34
|33.086.688
|% -4,13
|
|THYAO
|100,60
|2.245.803.319
|% 0,10
|
|AKBNK
|15,82
|1.240.426.679
|% 1,93
|
|SISE
|33,74
|924.984.897
|% -0,24
|
|SASA
|104,80
|870.339.248
|% -0,19
|
|TUPRS
|372,50
|794.611.789
|% -0,53
|
|TSKB
|3,17
|603.713.497
|% -0,31
|
|SKBNK
|2,14
|403.677.475
|% -0,93
|
|EKGYO
|4,57
|544.026.827
|% 0,88
|
|ISGYO
|9,02
|753.112.719
|% 2,38
|
|AKBNK
|15,82
|1.240.426.679
|% 1,93
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6024
|18,6176
|% 0,08
|
|Euro
|18,6711
|18,6837
|% 0,72
|
|Sterlin
|21,5232
|21,6312
|% 1,15
|
|Frank
|18,7943
|18,9075
|% 0,88
|
|Riyal
|4,9353
|4,9601
|% 0,03
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|20,37
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|12,12
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.722
|6.801
|43,00
|
|Yarım
|3.275
|3.325
|24,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.665
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,73
|19,77
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,81
|0,22
|
|B. Petrol
|91,63
|91,63
|-0,11
|