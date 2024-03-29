***ENSRI* *GRSEL* *KLSYN* *HTTBT* *GZNMI* *INVES* *SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ENSRI******GRSEL******KLSYN******HTTBT******GZNMI******INVES******SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ENSRI, GRSEL, GZNMI, HTTBT, INVES, KLSYN, SMRTG]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarBIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.19 maddesi uyarınca, 01.04.2024 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiENSARI DERI XHARZ 01/04/2024GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK XHARZ 01/04/2024GEZINOMI SEYAHAT XHARZ 01/04/2024HITIT BILGISAYAR XHARZ 01/04/2024INVESTCO HOLDING XHARZ 01/04/2024KOLEKSIYON MOBILYA XHARZ 01/04/2024SMART GUNES ENERJISI TEK. XHARZ 01/04/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264284BIST