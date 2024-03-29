***ENSRI* *GRSEL* *KLSYN* *HTTBT* *GZNMI* *INVES* *SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
29.03.2024 15:00
***ENSRI******GRSEL******KLSYN******HTTBT******GZNMI******INVES******SMRTG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [ENSRI, GRSEL, GZNMI, HTTBT, INVES, KLSYN, SMRTG]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.19 maddesi uyarınca, 01.04.2024 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ENSARI DERI XHARZ 01/04/2024
GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK XHARZ 01/04/2024
GEZINOMI SEYAHAT XHARZ 01/04/2024
HITIT BILGISAYAR XHARZ 01/04/2024
INVESTCO HOLDING XHARZ 01/04/2024
KOLEKSIYON MOBILYA XHARZ 01/04/2024
SMART GUNES ENERJISI TEK. XHARZ 01/04/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264284
BIST