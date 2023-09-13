***ENSRI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.09.2023 17:43
***ENSRI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENSRI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammet Nuri Ensari tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194555
BIST
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18:058.014
En Düşük
|Değişim
|: -1,79%
|| -146,01
|Açılış
|: 8.184
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|Önceki Kapanış
|: 8.160
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7.978
En Yüksek
8.236
18:0526,9484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
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|Açılış
|: 26,9550
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|Önceki Kapanış
|: 26,9450
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27,2606
En Düşük
26,8215
18:0528,9621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 28,9500
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|Önceki Kapanış
|: 28,8800
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18:051.656,66
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|Açılış
|: 1.656,66
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|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
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1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|122,10
|136.162.778
|% 10,00
|
|CMENT
|183,70
|3.053.652
|% 10,00
|
|BRKVY
|50,05
|80.187.970
|% 10,00
|
|EBEBK
|74,80
|51.026.092
|% 10,00
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|ISATR
|605.000,00
|605.000
|% 10,00
|
|LINK
|86,85
|188.158.458
|% -10,00
|
|SNPAM
|37,14
|6.225.407
|% -9,99
|
|OFSYM
|77,95
|203.124.218
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.947.809.600
|% -9,97
|
|TATEN
|58,85
|635.199.853
|% -9,95
|
|SISE
|55,20
|10.335.883.564
|% 1,75
|
|ENKAI
|36,98
|7.946.045.372
|% -3,14
|
|YKBNK
|16,34
|5.811.617.039
|% 0,93
|
|THYAO
|231,70
|5.782.056.620
|% -1,82
|
|EREGL
|44,00
|4.799.121.782
|% -3,51
|
|YKBNK
|16,34
|5.811.617.039
|% 0,93
|
|EKGYO
|8,47
|2.685.193.093
|% -4,51
|
|ZOREN
|4,81
|1.415.093.407
|% -2,24
|
|SKBNK
|5,50
|1.334.478.919
|% 5,16
|
|AKGRT
|6,06
|1.455.811.206
|% 7,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9376
|26,9484
|% 0,39
|
|Euro
|28,9554
|28,9621
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,5635
|33,7318
|% 0,29
|
|Frank
|30,0663
|30,2474
|% 0,15
|
|Riyal
|7,1615
|7,1974
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-1,17
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|4,64
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.030
|11.119
|-38,00
|
|Yarım
|5.532
|5.582
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.791
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,88
|19,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,47
|92,47
|0,41
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