***ENSRI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.09.2023 08:59
***ENSRI*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ENSRI
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammet Nuri Ensari tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194713
BIST
'
10:357.981
En Düşük
|Değişim
|: -0,41%
|| -32,66
|Açılış
|: 8.036
|
|Önceki Kapanış
|: 8.014
|
7.971
En Yüksek
8.047
10:3526,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0154
|Açılış
|: 26,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,3445
En Düşük
26,8173
10:3528,9935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0741
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,3961
En Düşük
28,8048
10:351.652,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.652,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,93
|
1.679,24
En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler10:31
|AVHOL
|88,55
|23.255.944
|% 10,00
|
|ELITE
|39,60
|27.931.424
|% 10,00
|
|EBEBK
|82,25
|141.027.577
|% 9,96
|
|QNBFB
|202,00
|3.538.232
|% 9,96
|
|ULAS
|20,76
|2.730.501
|% 9,84
|
|SNPAM
|33,44
|1.585.190
|% -9,96
|
|TDGYO
|12,19
|4.731.173
|% -8,62
|
|BYDNR
|45,34
|17.744.378
|% -8,51
|
|TATEN
|54,00
|109.817.101
|% -8,24
|
|AYCES
|445,00
|41.930.703
|% -7,64
|
|SASA
|51,95
|1.005.005.786
|% 4,53
|
|SISE
|55,40
|857.176.687
|% 0,27
|
|THYAO
|232,40
|854.534.671
|% 0,30
|
|ASTOR
|137,10
|557.314.797
|% 0,59
|
|KOZAL
|30,36
|512.213.489
|% -0,13
|
|KATMR
|2,03
|99.308.315
|% -2,40
|
|SKBNK
|5,57
|223.544.173
|% 1,27
|
|ZOREN
|4,81
|165.950.243
|% 0,00
|
|AKGRT
|6,26
|204.136.370
|% 3,30
|
|YKBNK
|16,14
|495.364.731
|% -1,22
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9454
|26,9516
|% 0,06
|
|Euro
|28,9805
|28,9878
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,5454
|33,7137
|% -0,01
|
|Frank
|30,0663
|30,2474
|% 0,14
|
|Riyal
|7,1632
|7,1992
|% 0,04
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-2,14
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|11.281
|11.452
|19,00
|
|Tam
|11.003
|11.091
|-14,00
|
|Yarım
|5.519
|5.569
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.784
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|19,49
|19,51
|-0,28
|
|B. Petrol
|92,49
|92,49
|0,61
|
Seans Raporu
10:31
daha fazla
-
10:46XU100
Endeks 8, 034 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 17, 441.00 milyon TL de
-
10:46KTLEV
Yüzde 5.41 oranında artışla 39.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 831 adet işlem
-
10:45EBEBK
Yüzde 9.96 oranında artışla 82.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 721, 148 adet işlem
-
10:44EDIP
Yüzde 7.28 oranında artışla 16.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 099, 274 adet işlem
-
10:43AVHOL
Yüzde 10.00 oranında artışla 88.55 lira fiyatla işlem gören hissede 268, 002 adet işlem