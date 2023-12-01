***ENSRI* *KTLEV*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***ENSRI******KTLEV*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [ENSRI, KTLEV]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarEnsari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (ENSRI) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 04.12.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Ad-SoyadMKK Sicil NoAHMET ELHANAY 22959258ALİ KÜRKLÜ 44528625CEM SULTAN BODUR 21136756EMRE ÇOLTU 45129650ERHAN ERBAY 34029425KEREM AYZTAÇ TİMUR 20072310MEHMET ÖZ 21019292RAMAZAN GÖK 43574060RAŞİT ÖZÇİVİ 39582462SANDRA ISABELLA TARANCI 34464005SERHAT KELEŞ 41091959Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 04.12.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Ad-SoyadMKK Sicil NoSALİH CAN BÜLBÜL 47162092İSMAİL EGE 36799261MURAT KEÇECİ 47128874CELAL YARIZ 46342934SAMET ÇETİNEL 28020283MUSTAFA BOR 43714081LÜTFİ ÇETİNEL 26838164YUNUS EMRE YILDIRIM 48011824MEHMET ERBEY 32268295SEZER GÜMÜŞ 36332353RAMAZAN ERBEY 13979964ÖMER BEDİR ÇETİNEL 44691705ENİS BULUT 29968020Karar 2023/76 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221716BIST