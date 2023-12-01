***ENSRI* *KTLEV*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
01.12.2023 23:40
***ENSRI******KTLEV*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
İlgili Şirketler [ENSRI, KTLEV]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (ENSRI) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 04.12.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad-Soyad
MKK Sicil No
AHMET ELHANAY 22959258
ALİ KÜRKLÜ 44528625
CEM SULTAN BODUR 21136756
EMRE ÇOLTU 45129650
ERHAN ERBAY 34029425
KEREM AYZTAÇ TİMUR 20072310
MEHMET ÖZ 21019292
RAMAZAN GÖK 43574060
RAŞİT ÖZÇİVİ 39582462
SANDRA ISABELLA TARANCI 34464005
SERHAT KELEŞ 41091959
Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 04.12.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Ad-Soyad
MKK Sicil No
SALİH CAN BÜLBÜL 47162092
İSMAİL EGE 36799261
MURAT KEÇECİ 47128874
CELAL YARIZ 46342934
SAMET ÇETİNEL 28020283
MUSTAFA BOR 43714081
LÜTFİ ÇETİNEL 26838164
YUNUS EMRE YILDIRIM 48011824
MEHMET ERBEY 32268295
SEZER GÜMÜŞ 36332353
RAMAZAN ERBEY 13979964
ÖMER BEDİR ÇETİNEL 44691705
ENİS BULUT 29968020
Karar 2023/76 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221716
BIST