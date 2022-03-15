***ENSRI* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
15.03.2022 10:52
***ENSRI******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENSRI Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010500
BIST
11:102.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,71
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.084
11:1014,7974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0175
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
11:1016,3138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1255
|Açılış
|: 16,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,3517
En Düşük
16,1706
11:10916,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -11,17
|Açılış
|: 916,75
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler11:10
|TSPOR
|5,73
|229.713.145
|% 9,98
|
|FENER
|28,58
|72.939.774
|% 8,18
|
|HLGYO
|1,86
|53.964.651
|% 8,14
|
|MEPET
|2,73
|12.993.787
|% 7,48
|
|DITAS
|23,26
|6.080.779
|% 7,19
|
|GRSEL
|9,12
|200.215.720
|% -7,60
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|EUYO
|2,99
|807.029
|% -5,08
|
|PEKGY
|1,00
|8.738.380
|% -3,85
|
|PKENT
|348,20
|8.694.562
|% -3,57
|
|KRDMD
|15,04
|870.442.452
|% 1,76
|
|GARAN
|11,89
|677.941.616
|% 0,25
|
|EREGL
|34,76
|584.478.566
|% 1,05
|
|FROTO
|270,80
|553.883.389
|% 0,97
|
|THYAO
|26,64
|454.669.608
|% 0,08
|
|ODAS
|1,57
|100.939.216
|% 1,95
|
|YKBNK
|3,77
|241.829.804
|% 0,53
|
|KRDMD
|15,04
|870.442.452
|% 1,76
|
|GARAN
|11,89
|677.941.616
|% 0,25
|
|PETKM
|8,45
|396.152.922
|% 0,24
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7895
|14,7974
|% 0,12
|
|Euro
|16,2855
|16,3138
|% 0,78
|
|Sterlin
|19,2291
|19,3256
|% 0,29
|
|Frank
|15,7066
|15,8012
|% 0,09
|
|Riyal
|3,9326
|3,9523
|% 0,04
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-23,68
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-10,06
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,14
|
|B. Petrol
|101
|101
|-6,33
|
Seans Raporu
11:10
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16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866