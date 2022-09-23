***ENSRI* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
23.09.2022 10:01
***ENSRI******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Pay Tebliği Md 29/4 çerçevesinde hazırlanan 1.değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064805
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
0
En Düşük
0
18:0518,4023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0837
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4037
En Düşük
18,3035
18:0518,0418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,0936
En Düşük
17,9835
18:05988,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,20
|Açılış
|: 988,09
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
983,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUSE
|143,60
|2.249.781
|% 9,95
|
|ULUFA
|8,65
|3.541.457
|% 9,49
|
|CASA
|125,00
|83.375
|% 6,20
|
|COSMO
|48,00
|1.838.156
|% 4,35
|
|TBORG
|22,00
|119.482
|% 3,77
|
|ISGYO
|10,11
|1.247.402
|% -9,97
|
|PINSU
|6,50
|109.012.737
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|348.783.235
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|9.908.605
|% -9,91
|
|KUVVA
|42,66
|21.330
|% -7,26
|
|THYAO
|71,55
|4.754.066.436
|% 0,35
|
|SISE
|27,58
|3.363.000.511
|% 0,22
|
|ASELS
|30,92
|2.244.221.120
|% 0,00
|
|EREGL
|31,08
|1.993.012.868
|% 0,52
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,53
|348.783.235
|% -9,96
|
|SISE
|27,58
|3.363.000.511
|% 0,22
|
|SEGYO
|1,34
|132.305.121
|% 0,00
|
|ASELS
|30,92
|2.244.221.120
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3988
|18,4036
|% 0,46
|
|Euro
|18,0270
|18,0407
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,5785
|20,6817
|% 0,16
|
|Frank
|18,7252
|18,8380
|% 0,34
|
|Riyal
|4,8781
|4,9026
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-1,14
|
|Altın Gr.
|989
|989
|5,15
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.681
|6.779
|17,00
|
|Yarım
|3.255
|3.309
|8,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.654
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,62
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,06
|
|B. Petrol
|90,03
|90,03
|-0,43
|