***ENTRA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ENTRA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ENTRA]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarIC ENTERRA YEN. ENERJI payları, 04/04/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 1.845.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiIC ENTERRA YEN. ENERJI XUTUM 04/04/2024IC ENTERRA YEN. ENERJI XTUMY 04/04/2024IC ENTERRA YEN. ENERJI XYLDZ 04/04/2024IC ENTERRA YEN. ENERJI XHARZ 04/04/2024IC ENTERRA YEN. ENERJI XUHIZ 04/04/2024IC ENTERRA YEN. ENERJI XELKT 04/04/2024IC ENTERRA YEN. ENERJI XSANK 04/04/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266319BIST