***ENTRA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
03.04.2024 15:11
***ENTRA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
IC ENTERRA YEN. ENERJI payları, 04/04/2024 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 1.845.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %20 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
IC ENTERRA YEN. ENERJI XUTUM 04/04/2024
IC ENTERRA YEN. ENERJI XTUMY 04/04/2024
IC ENTERRA YEN. ENERJI XYLDZ 04/04/2024
IC ENTERRA YEN. ENERJI XHARZ 04/04/2024
IC ENTERRA YEN. ENERJI XUHIZ 04/04/2024
IC ENTERRA YEN. ENERJI XELKT 04/04/2024
IC ENTERRA YEN. ENERJI XSANK 04/04/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266319
BIST