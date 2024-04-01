***ENTRA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***ENTRA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ENTRA]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi01/04/2024Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıIC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)369.565.717Baz Fiyat (TL)10İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih04/04/2024Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi27-28-29/03/2024AçıklamalarIC Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 1.845.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 369.565.717 TL nominal değerli Şirket payları 04/04/2024 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 10 TL baz fiyat, "ENTRA.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265196BIST