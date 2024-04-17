***ENTRA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2024 14:14
***ENTRA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ENTRA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273525
BIST
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15:289.603
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 54,47
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.572
En Yüksek
9.717
15:2832,5323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0808
|Açılış
|: 32,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
15:2834,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,1015
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
15:282.494,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,90
|Açılış
|: 2.494,33
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler15:28
|SELGD
|58,30
|36.516.132
|% 10,00
|
|ATSYH
|52,25
|5.024.941
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|88.774.735
|% 9,99
|
|ATATP
|142,00
|221.704.317
|% 9,99
|
|DOBUR
|188,50
|33.009.538
|% 9,98
|
|CELHA
|41,62
|76.890.616
|% -9,99
|
|AKYHO
|7,76
|265.654.066
|% -9,98
|
|OYAYO
|38,70
|5.406.989
|% -9,87
|
|ENSRI
|29,40
|190.781.276
|% -8,70
|
|GRNYO
|10,79
|249.567.780
|% -7,06
|
|THYAO
|299,00
|6.644.498.064
|% 0,67
|
|YKBNK
|30,60
|4.410.979.961
|% 2,00
|
|AKBNK
|57,45
|3.566.974.977
|% 2,86
|
|ISCTR
|12,31
|3.416.635.271
|% 1,23
|
|TUPRS
|185,50
|2.820.019.707
|% -0,27
|
|ZOREN
|5,86
|1.709.957.675
|% 2,45
|
|ISCTR
|12,31
|3.416.635.271
|% 1,23
|
|ENTRA
|13,93
|2.729.799.112
|% -6,20
|
|EKGYO
|10,21
|1.705.119.730
|% -4,58
|
|YKBNK
|30,60
|4.410.979.961
|% 2,00
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5255
|32,5323
|% 0,25
|
|Euro
|34,6330
|34,6463
|% 0,29
|
|Sterlin
|40,4947
|40,6977
|% 0,34
|
|Frank
|35,6809
|35,8597
|% 0,30
|
|Riyal
|8,6717
|8,7152
|% 0,15
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,39
|28,43
|% 0,66
|
|Platin
|949,13
|950,30
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,94
|1.019,69
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,25
|89,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.380,23
|2.380,60
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:28
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15:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 65 artarak (% 0.56 ) 10, 366
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