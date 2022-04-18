***EPLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.04.2022 10:44
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: ACP, Satıcı Üye: ACP (Fiyat: 17,89 TL, Miktar: 7.825.600 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021428
BIST
12:002.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,40
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
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2.510
En Düşük
2.491
12:0014,6476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0153
|Açılış
|: 14,6330
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|Önceki Kapanış
|: 14,6155
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14,6485
En Düşük
14,6093
12:0015,8201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0063
|Açılış
|: 15,8000
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|Önceki Kapanış
|: 15,8100
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15,8549
En Düşük
15,7813
12:00938,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 9,16
|Açılış
|: 938,33
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
938,61
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler11:56
|OYYAT
|59,50
|3.886.362
|% 9,98
|
|MERIT
|38,68
|20.529.341
|% 8,71
|
|OYAYO
|6,89
|2.569.229
|% 8,33
|
|MEPET
|3,44
|17.057.913
|% 8,18
|
|KENT
|231,80
|343.528
|% 8,07
|
|MMCAS
|3,61
|105.488
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,36
|48.299.379
|% -6,36
|
|GZNMI
|30,34
|7.361.477
|% -4,95
|
|DIRIT
|3,04
|41.821
|% -4,70
|
|ITTFH
|1,51
|12.763.800
|% -4,43
|
|GARAN
|14,07
|1.446.087.572
|% 1,22
|
|THYAO
|37,82
|980.877.114
|% 0,21
|
|KOZAL
|173,20
|915.382.727
|% 2,06
|
|YKBNK
|5,19
|831.517.157
|% 0,00
|
|SISE
|17,61
|744.764.234
|% 1,09
|
|TSKB
|1,96
|338.885.343
|% 4,26
|
|YKBNK
|5,19
|831.517.157
|% 0,00
|
|ODAS
|2,39
|305.193.849
|% 3,02
|
|SKBNK
|1,21
|135.608.364
|% 2,54
|
|GARAN
|14,07
|1.446.087.572
|% 1,22
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6426
|14,6443
|% 0,08
|
|Euro
|15,8151
|15,8270
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,0049
|19,1002
|% -0,27
|
|Frank
|15,4362
|15,5292
|% -0,10
|
|Riyal
|3,8930
|3,9125
|% 0,07
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.993
|1.993
|18,64
|
|Altın Gr.
|938
|938
|8,79
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.179
|6.333
|61,06
|
|Yarım
|2.986
|3.063
|29,53
|
|Çeyrek
|1.498
|1.532
|14,77
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,88
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,57
|