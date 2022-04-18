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***EPLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

18.04.2022 10:44
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***EPLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [EPLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

EPLAS.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: ACP, Satıcı Üye: ACP (Fiyat: 17,89 TL, Miktar: 7.825.600 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021428


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BIST En Aktif Hisseler11:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYYAT 59,50 3.886.362 % 9,98  
MERIT 38,68 20.529.341 % 8,71  
OYAYO 6,89 2.569.229 % 8,33  
MEPET 3,44 17.057.913 % 8,18  
KENT 231,80 343.528 % 8,07  
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11:56 Alış Satış %  
Dolar 14,6426 14,6443 % 0,08  
Euro 15,8151 15,8270 % 0,00  
Sterlin 19,0049 19,1002 % -0,27  
Frank 15,4362 15,5292 % -0,10  
Riyal 3,8930 3,9125 % 0,07  
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11:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.993 1.993 18,64  
Altın Gr. 938 938 8,79  
Cumhuriyet 6.148 6.241 2,00  
Tam 6.179 6.333 61,06  
Yarım 2.986 3.063 29,53  
Çeyrek 1.498 1.532 14,77  
Gümüş.Ons 25,86 25,88 0,20  
Gümüş Gr. 12,19 12,20 0,11  
B. Petrol 111 111 -0,57  
Seans Raporu 11:56
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