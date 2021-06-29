***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 10:01
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944693
BIST
11:211.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -10,89
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.359
11:218,7291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0459
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
11:2110,3960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0258
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
11:21496,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,57
|Açılış
|: 496,31
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler11:21
|TKURU
|271,00
|2.325.451
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|3.822.111
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|12.734.552
|% 9,88
|
|SAMAT
|4,79
|12.446.499
|% -9,11
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|ALKA
|16,60
|8.416.541
|% -6,64
|
|MEGAP
|7,65
|14.003.563
|% -5,79
|
|MEGAP
|7,65
|14.003.563
|% -5,79
|
|THYAO
|13,69
|351.525.679
|% -1,23
|
|GARAN
|8,17
|294.115.446
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,92
|240.528.000
|% -1,03
|
|KUTPO
|58,05
|203.193.347
|% 6,81
|
|KOZAL
|115,60
|154.520.327
|% -0,94
|
|EKGYO
|1,92
|240.528.000
|% -1,03
|
|TSKB
|1,25
|55.551.174
|% -1,57
|
|YKBNK
|2,17
|83.131.177
|% 0,46
|
|GARAN
|8,17
|294.115.446
|% -0,12
|
|IHLGM
|1,03
|33.172.235
|% -1,90
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7272
|8,7291
|% 0,53
|
|Euro
|10,3917
|10,3960
|% 0,25
|
|Sterlin
|12,0583
|12,1187
|% 0,27
|
|Frank
|9,4466
|9,5035
|% 0,39
|
|Riyal
|2,3210
|2,3327
|% 0,48
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-9,95
|
|Altın Gr.
|496
|497
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,12
|74,12
|-0,02
|