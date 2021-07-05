***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.07.2021 10:26
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946078
BIST
10:471.383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.384
En Düşük
1.376
10:478,6843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7122
En Düşük
8,6549
10:4710,3169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0186
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3419
En Düşük
10,2698
10:47499,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,16
|Açılış
|: 499,96
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,35
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler10:47
|VKFYO
|7,81
|3.483.609
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.017.414
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|17.533.121
|% 9,87
|
|SELGD
|5,31
|2.222.091
|% 9,48
|
|BRYAT
|320,10
|22.862.325
|% 9,25
|
|PKENT
|2.304,00
|765.484
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|493.950
|% -9,96
|
|METUR
|5,15
|8.675.641
|% -4,63
|
|SNGYO
|4,43
|23.195.738
|% -3,90
|
|KGYO
|5,98
|838.984
|% -3,08
|
|THYAO
|13,98
|399.896.442
|% 1,75
|
|ARCLK
|32,68
|165.183.231
|% 0,93
|
|SASA
|29,12
|142.733.995
|% 1,75
|
|MEDTR
|32,50
|138.310.887
|% 5,52
|
|KOZAL
|113,50
|117.464.217
|% 0,62
|
|PEKGY
|1,25
|42.672.129
|% 3,31
|
|THYAO
|13,98
|399.896.442
|% 1,75
|
|YKBNK
|2,20
|54.264.517
|% 0,46
|
|IZMDC
|2,60
|44.673.286
|% 4,84
|
|EKGYO
|1,89
|31.587.855
|% 0,00
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6805
|8,6843
|% 0,05
|
|Euro
|10,3088
|10,3169
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,9808
|12,0409
|% 0,10
|
|Frank
|9,3789
|9,4354
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3082
|2,3198
|% 0,04
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,91
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|13,00
|
|Tam
|3.284
|3.366
|19,61
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,61
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,05
|
|B. Petrol
|76,32
|76,32
|0,15
|
Seans Raporu
10:47
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10:57MEDTR
Yüzde 4.48 oranında artışla 32.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 992, 636 adet işlem
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10:56ECZYT
Yüzde 6.55 oranında artışla 41.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 278, 502 adet işlem
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10:55IZMDC
Yüzde 4.84 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 516, 499 adet işlem
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10:54INVEO
Yüzde 4.13 oranında artışla 126.20 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 544 adet işlem
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10:53XU100
Endeks 1, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 2, 147.00 milyon TL de