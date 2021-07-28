***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2021 12:04
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952223
BIST
12:311.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,20
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.366
En Düşük
1.359
12:318,5598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5431
12:3110,1223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0950
12:31495,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 495,15
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler12:31
|KATMR
|3,19
|49.462.215
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.084.131
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.723.167
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,55
|40.105.589
|% 9,91
|
|KARYE
|10,72
|70.051.581
|% 9,61
|
|YAYLA
|4,82
|71.953.905
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,49
|10.189.460
|% -4,85
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|METUR
|6,97
|77.296.820
|% -3,60
|
|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
|
|GARAN
|8,23
|282.856.710
|% 0,37
|
|THYAO
|12,52
|246.586.214
|% -0,24
|
|EREGL
|18,58
|225.014.130
|% 0,54
|
|KRDMD
|7,53
|222.011.821
|% 0,53
|
|PETKM
|5,55
|212.171.889
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,29
|160.286.267
|% 0,88
|
|DOHOL
|2,55
|101.593.458
|% 0,00
|
|PETKM
|5,55
|212.171.889
|% -0,54
|
|KARSN
|3,99
|139.796.652
|% 1,01
|
|GARAN
|8,23
|282.856.710
|% 0,37
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5562
|8,5598
|% 0,01
|
|Euro
|10,1179
|10,1223
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,8453
|11,9047
|% 0,01
|
|Frank
|9,3255
|9,3817
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2745
|2,2859
|% -0,04
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|2,20
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,55
|
|Cumhuriyet
|3.288
|3.338
|-5,00
|
|Tam
|3.273
|3.355
|-3,14
|
|Yarım
|1.582
|1.623
|-1,51
|
|Çeyrek
|793
|811
|-0,76
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|74,26
|74,26
|0,74
|