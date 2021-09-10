***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.09.2021 14:18
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963137
BIST
14:441.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,37
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.444
14:448,4127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0248
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
14:449,9633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0298
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9498
14:44486,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 486,81
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,07
BIST En Aktif Hisseler14:42
|YEOTK
|35,42
|54.478.700
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.017.166
|% 10,00
|
|ORCAY
|15,76
|86.799.152
|% 9,98
|
|DITAS
|16,86
|14.871.298
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.502.130
|% 9,96
|
|BALAT
|9,21
|903.428
|% -6,21
|
|EUHOL
|3,11
|18.147.018
|% -5,76
|
|KENT
|197,00
|1.110.152
|% -5,74
|
|BRKO
|1,17
|925.928
|% -4,88
|
|OYLUM
|5,27
|12.430.672
|% -4,87
|
|GARAN
|9,61
|947.966.419
|% 0,52
|
|THYAO
|12,54
|375.669.206
|% -0,71
|
|YKBNK
|2,55
|306.468.446
|% -0,39
|
|KRDMD
|7,27
|284.030.719
|% -0,82
|
|FROTO
|173,80
|252.852.963
|% 2,48
|
|YKBNK
|2,55
|306.468.446
|% -0,39
|
|GARAN
|9,61
|947.966.419
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,86
|122.579.721
|% -0,53
|
|OSTIM
|2,40
|108.475.432
|% -4,76
|
|KRDMD
|7,27
|284.030.719
|% -0,82
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4179
|8,4216
|% -0,19
|
|Euro
|9,9646
|9,9701
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,6528
|11,7113
|% 0,09
|
|Frank
|9,1446
|9,1997
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2382
|2,2494
|% -0,20
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|2,81
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|3.214
|3.262
|-10,00
|
|Tam
|3.199
|3.280
|-8,84
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-4,27
|
|Çeyrek
|776
|793
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,00
|
|B. Petrol
|72,76
|72,76
|1,31
|
Seans Raporu
14:42
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14:57XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 6, 282.00 milyon TL de
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14:57EUHOL
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 703, 545 adet işlem
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14:56TGSAS
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 18.38 lira fiyatla işlem gören hissede 914, 839 adet işlem
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14:54EUHOL
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 630, 860 adet işlem
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14:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, PGSUS, SASA