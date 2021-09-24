***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 10:29
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EPLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965094
BIST
12:301.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -10,41
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
12:308,8170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0551
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
12:3010,3573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0482
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
12:30497,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 6,30
|Açılış
|: 497,33
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler12:30
|YEOTK
|73,20
|159.843.414
|% 9,99
|
|OYLUM
|11,63
|19.978.786
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|6.810.752
|% 9,85
|
|GARFA
|13,52
|6.093.329
|% 9,21
|
|KERVN
|0,49
|534.993
|% 8,89
|
|NUGYO
|8,77
|54.319.981
|% -9,12
|
|KTSKR
|54,20
|8.817.060
|% -9,06
|
|AGYO
|3,01
|24.864.699
|% -8,23
|
|AKYHO
|2,35
|31.452.248
|% -5,62
|
|GESAN
|24,70
|143.030.812
|% -5,44
|
|GARAN
|8,98
|870.138.315
|% -2,18
|
|KIMMR
|4,15
|637.451.231
|% -1,89
|
|THYAO
|13,46
|488.664.027
|% 0,98
|
|YKBNK
|2,33
|290.783.334
|% -2,51
|
|AKBNK
|5,17
|283.662.573
|% -2,45
|
|KIMMR
|4,15
|637.451.231
|% -1,89
|
|YKBNK
|2,33
|290.783.334
|% -2,51
|
|EKGYO
|1,80
|211.079.879
|% -1,10
|
|GARAN
|8,98
|870.138.315
|% -2,18
|
|AKBNK
|5,17
|283.662.573
|% -2,45
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8135
|8,8170
|% 0,63
|
|Euro
|10,3466
|10,3573
|% 0,47
|
|Sterlin
|12,0389
|12,0992
|% 0,45
|
|Frank
|9,5067
|9,5640
|% 0,73
|
|Riyal
|2,3420
|2,3537
|% 0,56
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|12,34
|
|Altın Gr.
|497
|497
|6,42
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.275
|3.357
|35,56
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|17,20
|
|Çeyrek
|794
|812
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,08
|
|B. Petrol
|77,49
|77,49
|0,26
|