***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2021 11:00
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967292
BIST
12:161.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -13,77
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.377
12:168,9256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0570
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
12:1610,3118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0191
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2734
12:16501,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,47
|Açılış
|: 501,19
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,14
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler12:16
|MERIT
|15,84
|252.300
|% 10,00
|
|EMNIS
|22,96
|663.314
|% 9,86
|
|KERVN
|0,87
|838.608
|% 8,75
|
|NUGYO
|12,23
|13.728.558
|% 8,23
|
|TSGYO
|2,96
|12.725.850
|% 6,86
|
|SEYKM
|18,00
|10.792.658
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,03
|30.117.354
|% -9,78
|
|GARFA
|13,92
|344.158
|% -8,42
|
|MARTI
|1,40
|17.339.438
|% -7,89
|
|ISBIR
|57,75
|120.986
|% -5,33
|
|EREGL
|16,53
|915.500.082
|% 2,35
|
|KRDMD
|6,36
|463.894.207
|% 0,16
|
|GARAN
|9,17
|460.617.830
|% -1,19
|
|PETKM
|6,31
|423.703.062
|% -5,26
|
|TUPRS
|119,40
|359.041.020
|% -1,24
|
|YKBNK
|2,35
|201.829.755
|% -0,84
|
|KRDMD
|6,36
|463.894.207
|% 0,16
|
|PETKM
|6,31
|423.703.062
|% -5,26
|
|ODAS
|1,41
|82.958.839
|% -2,08
|
|EREGL
|16,53
|915.500.082
|% 2,35
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9201
|8,9256
|% 0,64
|
|Euro
|10,3058
|10,3118
|% 0,19
|
|Sterlin
|12,0487
|12,1092
|% 0,05
|
|Frank
|9,5478
|9,6053
|% 0,37
|
|Riyal
|2,3706
|2,3825
|% 0,60
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|-12,73
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.370
|15,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|12,84
|
|Yarım
|1.596
|1.638
|6,21
|
|Çeyrek
|801
|819
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|0,96
|