***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 10:05
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006396
BIST
10:171.973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,68
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.976
En Düşük
1.962
10:1714,0494
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1538
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
14,0809
En Düşük
13,8221
10:1715,6583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1515
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6830
En Düşük
15,4208
10:17875,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 6,88
|Açılış
|: 875,86
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
877,26
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler10:17
|KAPLM
|53,95
|365.188
|% 7,90
|
|HUBVC
|9,82
|12.745.392
|% 7,56
|
|MSGYO
|4,02
|2.963.815
|% 6,35
|
|UFUK
|19,47
|307.120
|% 6,34
|
|YUNSA
|13,23
|3.179.232
|% 6,18
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|KARYE
|15,93
|11.109.186
|% -7,81
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|DAGHL
|13,93
|274.366
|% -6,51
|
|KRDMD
|12,46
|562.107.989
|% 1,63
|
|THYAO
|25,56
|383.421.760
|% 1,19
|
|EREGL
|33,00
|232.295.530
|% -0,54
|
|ASELS
|23,22
|228.077.097
|% -3,25
|
|TUPRS
|197,70
|142.002.321
|% 2,38
|
|KRDMD
|12,46
|562.107.989
|% 1,63
|
|THYAO
|25,56
|383.421.760
|% 1,19
|
|YKBNK
|3,64
|54.953.459
|% 0,28
|
|TSKB
|1,31
|15.532.175
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,01
|22.087.680
|% 0,00
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0339
|14,0494
|% 1,11
|
|Euro
|15,5979
|15,6583
|% 0,98
|
|Sterlin
|18,6120
|18,7053
|% 0,85
|
|Frank
|15,2295
|15,3212
|% 1,08
|
|Riyal
|3,7353
|3,7540
|% 1,20
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-4,69
|
|Altın Gr.
|876
|876
|6,74
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,15
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,34
|