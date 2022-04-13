***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2022 10:12
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019962
BIST
11:302.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 28,55
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.494
En Düşük
2.478
11:3014,5860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0126
|Açılış
|: 14,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
11:3015,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0328
|Açılış
|: 15,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8590
En Düşük
15,7820
11:30926,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,93
|Açılış
|: 925,99
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,29
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler11:30
|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAA
|31,70
|936.802.763
|% 9,99
|
|KOZAL
|174,30
|1.019.732.717
|% 9,83
|
|IPEKE
|21,28
|220.748.051
|% 9,69
|
|CRDFA
|2,30
|12.797.117
|% 7,48
|
|ASUZU
|81,00
|19.807.767
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|3.861.109
|% -9,97
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|KONKA
|18,32
|112.949.386
|% -7,80
|
|PINSU
|3,81
|23.311.000
|% -7,07
|
|GARAN
|13,85
|1.211.267.207
|% 0,87
|
|KRDMD
|16,27
|1.127.100.142
|% 1,24
|
|YKBNK
|5,10
|1.116.148.164
|% 0,76
|
|THYAO
|37,28
|1.039.245.821
|% 0,11
|
|KOZAL
|174,30
|1.019.732.717
|% 9,83
|
|YKBNK
|5,10
|1.116.148.164
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,76
|483.265.670
|% 1,47
|
|ZOREN
|2,11
|220.316.541
|% 4,46
|
|GARAN
|13,85
|1.211.267.207
|% 0,87
|
|SKBNK
|1,17
|89.056.078
|% 0,86
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5838
|14,5860
|% -0,09
|
|Euro
|15,8257
|15,8432
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,9090
|19,0039
|% 0,04
|
|Frank
|15,5876
|15,6815
|% 0,11
|
|Riyal
|3,8776
|3,8971
|% 0,02
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|7,38
|
|Altın Gr.
|926
|926
|3,83
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,67
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,03
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,51
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45HEKTS
Yüzde 7.00 oranında artışla 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 190, 142 adet işlem
-
11:44AKENR
Yüzde 4.17 oranında artışla 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 080, 626 adet işlem
-
11:43KOZAL
Yüzde 9.77 oranında artışla 174.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 878, 013 adet işlem
-
11:42JANTS
Yüzde 6.75 oranında artışla 73.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 174, 885 adet işlem
-
11:41XU100
Endeks 2, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 21 üstünde . İşlem hacmi 18, 481.00 milyon TL de