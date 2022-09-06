***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:17
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060420
BIST
15:313.394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 35,16
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
15:3118,2294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0137
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2311
En Düşük
18,1962
15:3118,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 18,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0763
15:311.003,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,27
|Açılış
|: 1.003,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler15:31
|FADE
|9,90
|152.853.995
|% 10,00
|
|INVEO
|18,59
|248.212.987
|% 10,00
|
|ICBCT
|8,72
|101.541.786
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.085.680
|% 9,95
|
|KONYA
|1.458,40
|119.537.499
|% 9,94
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.717.710
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.905.601
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,24
|11.182.417.123
|% 1,60
|
|EREGL
|32,06
|7.248.322.053
|% 3,49
|
|AKBNK
|15,32
|6.123.198.085
|% 7,96
|
|EKGYO
|4,56
|5.680.670.648
|% 4,11
|
|THYAO
|74,90
|4.670.313.536
|% -0,33
|
|YKBNK
|8,24
|11.182.417.123
|% 1,60
|
|EKGYO
|4,56
|5.680.670.648
|% 4,11
|
|ISCTR
|10,29
|4.229.349.442
|% 6,74
|
|AKBNK
|15,32
|6.123.198.085
|% 7,96
|
|KRDMD
|13,73
|3.972.779.709
|% 6,60
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2234
|18,2294
|% 0,08
|
|Euro
|18,0952
|18,1022
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,0097
|21,1150
|% 0,40
|
|Frank
|18,4814
|18,5927
|% -0,22
|
|Riyal
|4,8346
|4,8589
|% 0,05
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|2,94
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|2,26
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|15,00
|
|Tam
|6.774
|6.841
|29,00
|
|Yarım
|3.300
|3.344
|13,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.675
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,31
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-2,55
|
Seans Raporu
15:31
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15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 84 artarak (% 1.33 ) 3, 718
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15:45
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, ISCTR
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15:45XU100
Endeks 3, 398 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 90, 041.00 milyon TL de
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15:45CMBTN
Yüzde 5.42 oranında artışla 293.90 lira fiyatla işlem gören hissede 141, 312 adet işlem
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15:41ZRGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 501, 516 adet işlem