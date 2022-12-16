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***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

16.12.2022 11:52
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [EPLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087813


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARASE 255,20 20.029.627 % 10,00  
PLTUR 12,11 1.022.302 % 9,99  
AYCES 98,85 4.239.578 % 9,96  
INVEO 34,48 83.051.331 % 9,95  
OYAYO 14,37 8.584.009 % 9,95  
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11:38 Alış Satış %  
Dolar 18,6491 18,6542 % 0,06  
Euro 19,8677 19,8777 % 0,28  
Sterlin 22,6213 22,7347 % -0,06  
Frank 20,0269 20,1475 % 0,16  
Riyal 4,9441 4,9689 % 0,03  
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11:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -0,06  
Altın Gr. 1.066 1.066 0,50  
Cumhuriyet 7.170 7.278 -79,00  
Tam 7.204 7.254 -4,00  
Yarım 3.489 3.546 -2,00  
Çeyrek 1.750 1.773 -1,00  
Gümüş.Ons 22,60 22,64 -0,48  
Gümüş Gr. 13,58 13,60 -0,25  
B. Petrol 80,08 80,08 -1,13  
Seans Raporu 11:38
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