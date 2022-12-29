***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2022 10:01
***EPLAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EPLAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091070
BIST
10:215.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 22,18
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.381
En Düşük
5.348
10:2118,7250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7414
En Düşük
18,6762
10:2119,9017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0451
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
19,9605
En Düşük
19,8499
10:211.087,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.087,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,20
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler10:19
|TERA
|17,71
|415.760
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|107.735
|% 9,98
|
|UZERB
|184,20
|119.362
|% 9,97
|
|RYGYO
|14,25
|58.230.732
|% 9,95
|
|RYSAS
|21,60
|7.581.836
|% 9,92
|
|UMPAS
|6,73
|126.517
|% -9,91
|
|BALAT
|20,30
|235.845
|% -8,14
|
|KOZAL
|550,40
|725.973.131
|% -7,76
|
|PLTUR
|16,15
|364.731.098
|% -6,97
|
|YGYO
|1,76
|837.383
|% -5,88
|
|THYAO
|139,50
|747.116.524
|% -0,43
|
|KOZAL
|550,40
|725.973.131
|% -7,76
|
|ENKAI
|33,08
|719.080.342
|% 3,76
|
|PETKM
|19,37
|438.238.537
|% 1,73
|
|EKGYO
|8,20
|437.302.739
|% 0,49
|
|EKGYO
|8,20
|437.302.739
|% 0,49
|
|YKBNK
|11,87
|414.871.356
|% 2,42
|
|PETKM
|19,37
|438.238.537
|% 1,73
|
|PLTUR
|16,15
|364.731.098
|% -6,97
|
|ENKAI
|33,08
|719.080.342
|% 3,76
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7151
|18,7178
|% 0,04
|
|Euro
|19,8806
|19,9027
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,4401
|22,5526
|% 0,09
|
|Frank
|20,0756
|20,1966
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9645
|4,9894
|% 0,05
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,85
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,54
|
|Cumhuriyet
|7.297
|7.407
|7,00
|
|Tam
|7.338
|7.395
|5,00
|
|Yarım
|3.554
|3.618
|0,00
|
|Çeyrek
|1.782
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,26
|0,11
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|-0,90
|