***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
09.06.2021 15:18
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2021
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin 6, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ve 31 inci maddelerinin değiştirilmiş olup sözkonusu değişiklik 08.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürülükteki esas sözleşmemiz ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6. Madde 11/12/1973 17/12/1973 5026
6.ve 7. Madde 10/02/1978 21/02/1978 415
3,6,7,27,28. Madde 30/07/1984 06/08/1984 1068
6. Madde 15/07/1987 17/08/1987 1828
6. ve 24. Madde 19/09/1988 22/09/1988 2107
6. Madde 12/07/1989 19/07/1989 2317
3. Madde 23/10/1989 30/10/1989 2389
6. Madde 19/09/1990 25/09/1990 2616
6. Madde 22/02/1993 01/03/1993 3231
6.ve 7.Madde 24/12/1993 28/12/1993 3436
3,6,7,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29 ve ek 32. Madde 09/08/1994 11/08/1994 3593
6,7,8,31. Madde 06/02/1995 10/02/1995 3723
6,25,27 ve 30. Madde 04/09/1995 08/09/1995 3867
6. Madde 22/03/1996 28/03/1996 4007
6. Madde 08/07/1996 11/07/1996 4078
6. Madde 25/07/1997 31/07/1997 4344
3,4,6,23,27. Madde 26/01/2000 02/02/2000 4974
6. Madde 18/06/2002 21/06/2002 5575
6. Madde 04/01/2005 07/01/2005 6215
6. Madde 14/07/2005 20/07/2005 6350
2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,20,22,24,25,27,29,30 ve 32.madde 11/03/2015 17/03/2015 8780
6,11,12,13,14,20,22,23,24,25,26,27,30 ve 31. Madde 08/04/2021 15/04/2021 10310
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941377
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