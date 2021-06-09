***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.03.2021AçıklamalarEsas sözleşmemizin 6, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ve 31 inci maddelerinin değiştirilmiş olup sözkonusu değişiklik 08.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürülükteki esas sözleşmemiz ektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6. Madde 11/12/1973 17/12/1973 50266.ve 7. Madde 10/02/1978 21/02/1978 4153,6,7,27,28. Madde 30/07/1984 06/08/1984 10686. Madde 15/07/1987 17/08/1987 18286. ve 24. Madde 19/09/1988 22/09/1988 21076. Madde 12/07/1989 19/07/1989 23173. Madde 23/10/1989 30/10/1989 23896. Madde 19/09/1990 25/09/1990 26166. Madde 22/02/1993 01/03/1993 32316.ve 7.Madde 24/12/1993 28/12/1993 34363,6,7,10,11,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,27,28,29 ve ek 32. Madde 09/08/1994 11/08/1994 35936,7,8,31. Madde 06/02/1995 10/02/1995 37236,25,27 ve 30. Madde 04/09/1995 08/09/1995 38676. Madde 22/03/1996 28/03/1996 40076. Madde 08/07/1996 11/07/1996 40786. Madde 25/07/1997 31/07/1997 43443,4,6,23,27. Madde 26/01/2000 02/02/2000 49746. Madde 18/06/2002 21/06/2002 55756. Madde 04/01/2005 07/01/2005 62156. Madde 14/07/2005 20/07/2005 63502,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,20,22,24,25,27,29,30 ve 32.madde 11/03/2015 17/03/2015 87806,11,12,13,14,20,22,23,24,25,26,27,30 ve 31. Madde 08/04/2021 15/04/2021 10310http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941377BIST