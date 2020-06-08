***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
08.06.2020 18:30
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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YOKTUR.
Açıklamalar
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849995
BIST
18:00109.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
111.043
En Düşük
109.248
18:006,7835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7917
En Düşük
6,7715
18:007,6581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0084
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6727
En Düşük
7,6449
18:00369,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,86
|Açılış
|: 369,88
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
371,72
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|BIZIM
|16,39
|304.472.105
|% 10,00
|
|AYCES
|34,54
|3.008.467
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|48.246.073
|% 10,00
|
|RTALB
|20,60
|6.932.930
|% 9,98
|
|LUKSK
|14,88
|1.322.490
|% 9,98
|
|KRGYO
|3,42
|91.662.019
|% -10,00
|
|ALYAG
|1,22
|2.688.915
|% -9,63
|
|EMNIS
|3,62
|218.931
|% -6,46
|
|GLBMD
|4,85
|1.286.440
|% -6,01
|
|GENTS
|2,41
|44.870.338
|% -5,12
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|THYAO
|12,64
|751.444.229
|% -0,63
|
|ASELS
|31,70
|696.770.601
|% -0,56
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|EKGYO
|1,74
|1.082.315.414
|% 6,10
|
|GSRAY
|3,74
|609.581.397
|% 7,16
|
|GARAN
|8,26
|1.376.876.480
|% -0,36
|
|PETKM
|3,78
|596.375.372
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,63
|347.493.428
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6115
|8,6547
|% 0,78
|
|Frank
|7,0596
|7,1021
|% 0,83
|
|Riyal
|1,8033
|1,8124
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|-2,51
|
|Altın Gr.
|370
|371
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.401
|2.434
|-13,00
|
|Tam
|2.471
|2.501
|-17,20
|
|Yarım
|1.206
|1.221
|-8,40
|
|Çeyrek
|603
|611
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,58
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,91
|40,91
|0,11
|