***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.AçıklamalarEgeplast A.Ş. 01.01.2020 - 30.09.2020 dönemine ait faaliyet raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887323BIST