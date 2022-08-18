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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

18.08.2022 18:11
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)


***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar

Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait faaliyet raporu ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056767


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Cumhuriyet 6.821 6.924 -33,00  
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Gümüş Gr. 11,18 11,19 -0,17  
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