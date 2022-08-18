***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2022 18:11
***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
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Açıklamalar
Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemine ait faaliyet raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056767
BIST
14:003.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -9,47
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.008
14:0018,1070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1150
En Düşük
18,0302
14:0018,2302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0308
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
14:001.019,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.019,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler13:58
|HKTM
|13,31
|1.119.491
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|67.217.416
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|26.434.304
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|63.983.197
|% 9,95
|
|AZTEK
|14,49
|333.251.723
|% 9,94
|
|EMNIS
|46,00
|436.310
|% -9,98
|
|ALCTL
|31,76
|55.695.032
|% -8,53
|
|LKMNH
|16,91
|28.474.325
|% -8,15
|
|GZNMI
|42,20
|316.172.325
|% -7,98
|
|DENGE
|2,26
|50.275.555
|% -7,00
|
|THYAO
|68,95
|2.844.863.093
|% -1,01
|
|SISE
|25,70
|2.344.308.874
|% 0,78
|
|PETKM
|11,08
|1.960.618.935
|% 0,18
|
|EREGL
|29,78
|1.844.573.945
|% 1,02
|
|TUPRS
|333,60
|1.668.337.087
|% 1,40
|
|YKBNK
|5,73
|1.451.813.340
|% -3,05
|
|ALBRK
|2,00
|380.550.678
|% 2,04
|
|DOHOL
|4,87
|936.479.378
|% 2,74
|
|PETKM
|11,08
|1.960.618.935
|% 0,18
|
|EKGYO
|3,62
|584.706.285
|% -0,55
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0985
|18,1091
|% 0,17
|
|Euro
|18,2102
|18,2217
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,3823
|21,4896
|% -0,52
|
|Frank
|18,8524
|18,9660
|% 0,26
|
|Riyal
|4,8058
|4,8299
|% 0,21
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-7,51
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|6.821
|6.924
|-33,00
|
|Tam
|6.840
|6.893
|-44,00
|
|Yarım
|3.333
|3.370
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,17
|
|B. Petrol
|94,74
|94,74
|-1,85
|