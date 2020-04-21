***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiKISA ÇALIŞMA BAŞVURUSUDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiKISA ÇALIŞMA PROGRAMINA UYGUN OLARAK FAALİYETLERİMİZİN DÜZENLENMESİ VE ÜRETİMİMİZE KISA SÜRELİ ARA VERİLMESİFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniCOVID 19'UN TÜM DÜNYA PİYASALARINA OLAN OLUMSUZ ETKİSİ, BU KAPSAMDA SAĞLIK KOŞULLARININ OLUMSUZLUĞU NEDENİYLE LOJİSTİK VE SEYAHAT SINIRLAMALARIVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi08.04.2020 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARIFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi13.04.2020 - KISMENFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıİŞE ARA VERME NEDENİYLE İŞ AKDİ FESHİ ÖNGÖRÜLMEMEKTEDİR.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYOKTUR.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerİŞ SÜREKLİLİĞİ PLANIMIZ ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ ÖNLEMLER TARAFIMIZDAN YERİNE GETİRİLECEKTİRYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarSAĞLIK KOŞULLARININ İYİLEŞMESİ, LOJİSTİK VE SEYAHAT KISITLILIKLARININ ORTADAN KALKMASI VE PİYASADA OLUŞACAK OLUMLU GELİŞMELERYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih27.04.2020- KISMENŞirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiŞİRKETİN SÜREKLİLİĞİNDE BİR ETKİ OLACAĞI BEKLENMEMEKTEDİR.AçıklamalarYukarıda detayları ile belirtildiği üzere Şirketimizde Covid-19 salgını dolayısıyla, 13/04/2020 tarihinden itibaren faaliyetlerimizin ve bu kapsamda Şirketimize ait işyerlerinin tümünde haftalık çalışma süresinin azaltılmasına ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2'nci maddesi kapsamında Kısa Çalışma uygulamasına geçilmesi ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmek için İlgili Kurumlara başvuru yapılması yönünde Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.SAYGILARIMIZLA21.04.2020 ODA 08http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839541BIST