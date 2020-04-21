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***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

21.04.2020 13:37
GÜNCEL HABERLER



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
KISA ÇALIŞMA BAŞVURUSU
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
KISA ÇALIŞMA PROGRAMINA UYGUN OLARAK FAALİYETLERİMİZİN DÜZENLENMESİ VE ÜRETİMİMİZE KISA SÜRELİ ARA VERİLMESİ
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
COVID 19'UN TÜM DÜNYA PİYASALARINA OLAN OLUMSUZ ETKİSİ, BU KAPSAMDA SAĞLIK KOŞULLARININ OLUMSUZLUĞU NEDENİYLE LOJİSTİK VE SEYAHAT SINIRLAMALARI
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
08.04.2020 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
13.04.2020 - KISMEN
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İŞE ARA VERME NEDENİYLE İŞ AKDİ FESHİ ÖNGÖRÜLMEMEKTEDİR.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
YOKTUR.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANIMIZ ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ ÖNLEMLER TARAFIMIZDAN YERİNE GETİRİLECEKTİR
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
SAĞLIK KOŞULLARININ İYİLEŞMESİ, LOJİSTİK VE SEYAHAT KISITLILIKLARININ ORTADAN KALKMASI VE PİYASADA OLUŞACAK OLUMLU GELİŞMELER
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
27.04.2020- KISMEN
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
ŞİRKETİN SÜREKLİLİĞİNDE BİR ETKİ OLACAĞI BEKLENMEMEKTEDİR.
Açıklamalar

Yukarıda detayları ile belirtildiği üzere Şirketimizde Covid-19 salgını dolayısıyla, 13/04/2020 tarihinden itibaren faaliyetlerimizin ve bu kapsamda Şirketimize ait işyerlerinin tümünde haftalık çalışma süresinin azaltılmasına ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2'nci maddesi kapsamında Kısa Çalışma uygulamasına geçilmesi ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmek için İlgili Kurumlara başvuru yapılması yönünde Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.
SAYGILARIMIZLA
21.04.2020 ODA 08





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839541


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Yarım 1.207 1.238 -5,60  
Çeyrek 605 619 -2,90  
Gümüş.Ons 14,79 14,83 -0,51  
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