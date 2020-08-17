Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

17.08.2020 17:20
GÜNCEL HABERLER



***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
KISA ÇALIŞMA PROGRAMININ SONLANDIRILMASI
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
-
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
27.07.2020 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARI
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
-
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
-
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
-
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
01.08.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
-
Açıklamalar

Şirketimizde Covid-19 salgını dolayısıyla, işlerimizin olumsuz olarak etkilenmesi ve azalması sebebiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2'nci maddesi kapsamda 13/04/2020 tarihinden itibaren Kısa Çalışma uygulamasına geçilmişti. 
01.08.2020 tarihten itibaren Kısa Çalışma Programının sonlandırılmasına ve bu kapsamda normal haftalık çalışma sürelerine geçilmesine 27.07.2020 tarihli  Yönetim Kurulu toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.
        
14.08.2020 ODA 2020/13 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869420


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.086
Değişim :  0,22% |  2,37
Açılış :  1.086  
Önceki Kapanış :  1.084  
En Yüksek
1.090 En Düşük
1.077
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARMDA 26,40 8.336.125 % 10,00  
HUBVC 16,94 67.365.661 % 10,00  
BURCE 24,64 15.822.336 % 10,00  
ALCTL 22,02 46.851.836 % 9,99  
KENT 2.518,50 22.811.749 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3840 7,3933 % 0,49  
Euro 8,7621 8,7760 % 0,71  
Sterlin 9,6515 9,6999 % 0,56  
Frank 8,1207 8,1696 % 0,74  
Riyal 1,9642 1,9741 % 0,43  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.981 1.982 36,75  
Altın Gr. 471 471 10,85  
Cumhuriyet 3.131 3.179 6,00  
Tam 3.121 3.200 66,49  
Yarım 1.509 1.548 32,16  
Çeyrek 757 774 16,09  
Gümüş.Ons 27,42 27,45 0,99  
Gümüş Gr. 6,52 6,53 0,27  
B. Petrol 45,36 45,36 0,56  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru