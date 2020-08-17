***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiKISA ÇALIŞMA PROGRAMININ SONLANDIRILMASIDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi27.07.2020 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARIFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıÖdenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih01.08.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiAçıklamalarŞirketimizde Covid-19 salgını dolayısıyla, işlerimizin olumsuz olarak etkilenmesi ve azalması sebebiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 2'nci maddesi kapsamda 13/04/2020 tarihinden itibaren Kısa Çalışma uygulamasına geçilmişti.01.08.2020 tarihten itibaren Kısa Çalışma Programının sonlandırılmasına ve bu kapsamda normal haftalık çalışma sürelerine geçilmesine 27.07.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.14.08.2020 ODA 2020/13http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869420BIST