***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat113.738.275 97.504.320Satışların Maliyeti-84.938.369 -69.226.986TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.799.906 28.277.334Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet GelirleriKambiyo GelirleriFaiz GelirleriKar Payı GelirleriTürev Finansal İşlemlerden KazançPortföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen GelirSigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen GelirEmeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen GelirFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş KarlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer GelirlerFinans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet GiderleriKambiyo GiderleriFaiz GiderleriKar Payı GiderleriKarşılık GiderleriTürev Finansal İşlemlerden ZararPortföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan GiderlerSigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan GiderlerEmeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan GiderlerFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş ZararlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer GiderlerFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer FarklarıBRÜT KAR (ZARAR)28.799.906 28.277.334Genel Yönetim Giderleri-5.710.433 -6.132.031Pazarlama Giderleri-9.298.080 -9.496.446Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 16.990.239 3.125.096Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.759.508 -3.884.072Diğer Kazançlar (Kayıplar)ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.022.124 11.889.881Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Farkİtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerYatırım Faaliyetlerinden GiderlerTFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylarİştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)28.022.124 11.889.881Finansman GelirleriFinansman Giderleri-2.597.439 -9.627.646Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)25.424.685 2.262.235Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.742.524 -795.391Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.105.530 -788.346Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri363.006 -7.045SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 22.682.161 1.466.844DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)DÖNEM KARI (ZARARI)20 22.682.161 1.466.844Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar374.305 -93.387Ana Ortaklık Payları22.307.856 1.560.231Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.792.637 2.813.021Dönem Karı (Zararı)22.682.161 1.466.844Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22.682.161 1.466.844Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.501.471 13.290.814Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 1.321.932 795.208Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler67.783 1.561.797Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler67.783 1.567.525Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.728Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerŞerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili DüzeltmelerDiğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSatış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler274.873 408.445Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler274.873 408.445Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGenel Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMuhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGaranti Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili DüzeltmelerKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili DüzeltmelerPazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-360.619 3.310.271Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-130.349 -21.840Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler114.421 3.748.345Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 -60.726Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-344.691 -355.508Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili DüzeltmelerTakas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerGerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15 -46.200 37.030Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili DüzeltmelerHibe Krediler ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerFinansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerTürev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerCanlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmelerİş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler10.594.649 7.178.063Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler9,10 -9.350.947 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerMaddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-9.350.947Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerSatış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmelerİştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerBağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerYatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-19.029.664 -779.062Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler623.276 5.010.089İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)623.276 5.010.089Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.551.570 -3.103.351İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.880.814 3.583.117İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.670.756 -6.686.468Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler5.513.305 -4.072.253Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 -4.648.970 -87.048Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.973.123 -1.812.019İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -8.132 -8.399İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.981.255 -1.803.620Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-136.118 -667.229Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 1.974.695 4.452.199İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)644.346 -387.334İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.330.349 4.839.533Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-17.144.620 -1.031.951İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler367.215 532.501Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)369.051 569.566Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.836 -37.065Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.153.968 13.978.596Ödenen TemettülerAlınan TemettülerÖdenen FaizAlınan Faiz130.349 21.840Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit ÇıkışlarıKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit GirişleriKira ÖdemeleriAlınan KiraBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit ÇıkışlarıBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleriİştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıÇalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerDiğer Karşılıklara İlişkin ÖdemelerVergi İadeleri (Ödemeleri)-9.076.954 -11.187.415Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıYATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI10.104.283 -916.585Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıBağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleriİştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.037.722 -751.585Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.897.722 -746.472Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-140.000 -5.113Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.060.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -165.000Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit GirişleriSatış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit ÇıkışlarıCanlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriCanlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıDiğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriDiğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları82.005Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Diğer Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerTürev Araçlardan Nakit GirişleriTürev Araçlardan Nakit ÇıkışlarıDevlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit GirişleriAlınan TemettülerÖdenen FaizAlınan FaizKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit ÇıkışlarıKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit GirişleriVergi İadeleri (Ödemeleri)Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-7.178.147 -3.748.346Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriBağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıPay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriDiğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışlarıİşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıKarşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriKarşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit GirişleriOrtak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Kredilerden Nakit Girişleriİhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit GirişleriFaktoring İşlemlerinden Nakit GirişleriDiğer Finansal Borçlanmalardan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.063.726 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.785.262İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit ÇıkışlarıFaktoring İşlemlerinden Nakit ÇıkışlarıDiğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-278.464İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artışİlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki AzalışKira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıTürev Araçlardan Nakit GirişleriTürev Araçlardan Nakit ÇıkışlarıDevlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit GirişleriÖdenen TemettülerÖdenen Faiz-114.421 -3.748.346Alınan FaizKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit ÇıkışlarıKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit GirişleriVergi İadeleri (Ödemeleri)Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit AkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)133.499 -1.851.910Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)133.499 -1.851.910DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.050.859 3.395.731DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.184.358 1.543.821Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24 6.184.358 6.050.859Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit HesaplarıFinansal Yatırımlar0 0Kullanımı Kısıtlı Banka BakiyeleriVadeli MevduatlarSatılmaya Hazır Finansal VarlıklarVadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal VarlıklarYatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal VarlıklarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlarİtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal VarlıklarDiğer Finansal YatırımlarTeminata Verilen Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 18.990.378 19.336.746İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar18.990.378 19.336.746Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan AlacaklarTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası HesabıDiğer Alacaklar6 24.265.211 16.738.941İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 16.122.828 11.267.314İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8.142.383 5.471.627Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme VarlıklarıMal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme VarlıklarıDiğer Sözleşme Varlıklarıİmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal VarlıklarTürev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev AraçlarRiskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarStoklar7 43.379.427 48.892.732Proje Halindeki Stoklar0 0Canlı Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8 7.289.400 2.640.430İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 7.289.400 2.640.430Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.424.306 1.138.188Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar0 0Diğer Dönen Varlıklar74.749 443.800İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar74.749 443.800ARA TOPLAM14 101.607.829 95.241.696Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarOrtaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran VarlıklarTOPLAM DÖNEN VARLIKLAR101.607.829 95.241.696DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar178.280 178.280Kullanımı Kısıtlı Banka BakiyeleriVadeli MevduatlarSatılmaya Hazır Finansal Yatırımlar16.051 16.051Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal VarlıklarYatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal VarlıklarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlarİtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar162.229 162.229Diğer Finansal Yatırımlarİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar23.690.162 23.690.162Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan AlacaklarDiğer Alacaklar6 29.123.147 29.097.845İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 29.100.831 29.075.530İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar22.316 22.315Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme VarlıklarıMal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme VarlıklarıDiğer Sözleşme Varlıklarıİmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal VarlıklarTürev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev AraçlarRiskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarStoklarÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarCanlı VarlıklarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller3.999.891 6.806.604Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Maddi Duran Varlıklar9 6.182.493 5.246.317Arazi ve ArsalarYeraltı ve Yerüstü DüzenlemeleriBinalarTesis, Makine ve Cihazlar5.558.558 4.838.696Taşıtlar86.573 112.067Mobilya ve Demirbaşlar341.464 84.892Özel Maliyetler185.500 206.500Taşıyıcı BitkilerÖzel Tükenmeye Tabi VarlıklarYapılmakta Olan Yatırımlar10.398 4.162Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar0 0Diğer Maddi Duran Varlıklar0 0Kullanım Hakkı Varlıkları1.218.805 1.539.180Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 119.564 3.920Şerefiyeİmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan HaklarDiğer HaklarPatentlerMarkalarLisanslarBilgisayar Yazılımları119.564 3.920Aktifleştirilen Geliştirme MaliyetleriDiğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarPeşin Ödenmiş Giderler8 0 0İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderlerİlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı2.803.932 2.054.173Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran VarlıklarNakit Dışı Serbest Kullanılabilir TeminatlarDiğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklarİlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR67.316.274 68.616.481TOPLAM VARLIKLAR168.924.103 163.858.177KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlarİhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlarİhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Kısa Vadeli BorçlanmalarUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 1.301.131 10.470.359İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 1.301.131 10.470.359Banka Kredileri11 740.782 9.885.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar560.349 585.359İhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıDiğer Finansal Yükümlülükler0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon YükümlülükleriFinansal Teminat SözleşmeleriDiğer Muhtelif Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 6.880.147 4.907.026İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 16.990 25.122İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6.863.157 4.881.904Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar426.848 562.967Diğer Borçlar6 7.124.284 4.251.876İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.574.110 1.479.764İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.550.174 2.772.112Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme YükümlülükleriMal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme YükümlülükleriDiğer Sözleşme YükümlülükleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan YükümlülüklerTürev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev AraçlarRiskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarDevlet Teşvik ve YardımlarıErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 26.269.817 43.414.438İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gel3.105.530 1.199.842Kısa Vadeli Karşılıklar1.292.134 1.141.545Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.292.134 1.141.545Sigortacılık Teknik Karşılıkları0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 11.169 13.002İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 11.169 13.002ARA TOPLAM46.411.060 65.961.055Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerOrtaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerTOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.411.060 65.961.055UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.084.873 979.369İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.084.873 979.369Banka Kredileri2.358.956 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar725.917 979.369İhraç Edilmiş Borçlanma AraçlarıDiğer Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal Yükümlülükler0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon YükümlülükleriFinansal Teminat SözleşmeleriDiğer Muhtelif Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar0 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarDiğer Borçlar6 24.496.127 24.946.127İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 24.496.127 24.946.127İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme YükümlülükleriMal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme YükümlülükleriDiğer Sözleşme YükümlülükleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan YükümlülüklerTürev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev AraçlarRiskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarDevlet Teşvik ve YardımlarıErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar14 9.683.195 7.800.942Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8.843.510 6.961.258Genel Karşılıklar0 0Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar14 839.685 839.684Sigortacılık Teknik KarşılıklarıDiğer Uzun Vadeli KarşılıklarCari Dönem Vergisiyle İlgili BorçlarErtelenmiş Vergi YükümlülüğüDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülüklerİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER37.264.195 33.726.438TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER83.675.255 99.687.493ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar15 84.155.804 63.423.318Ödenmiş Sermaye20.000.000 20.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16.135.282 16.135.282Birleşme Denkleştirme Hesabı0 0Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları0 0Sermaye Avansı0 0Geri Alınmış Paylar (-)0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-3.474.696 -3.474.696Paylara İlişkin Primler (İskontolar)0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 0Pay Bazlı Ödemeler (-)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 -2.491.546 -1.147.731Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.194.290 -1.471.450Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.194.290 -1.471.450Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarYabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kazançlar (Kayıplar)702.744 323.719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-803.655 -711.348Yabancı Para Çevrim Farkları-803.655 -711.348Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler0 0Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 13.301.950 13.301.949Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış KazancıYasal Yedekler1.759.343 1.759.343Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler0 0Girişim Sermayesi Fonu0 0Diğer Kısıtlanmış Yedekler11.542.607 11.542.606Diğer Özkaynak Payları0 0Diğer Yedekler0 0Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19.180.613 16.566.866Net Dönem Karı veya Zararı15 22.307.856 2.752.996Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.093.044 747.366TOPLAM ÖZKAYNAKLAR85.248.848 64.170.684TOPLAM KAYNAKLAR168.924.103 163.858.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 16.135.282 0 0 0 0 3.474.696 0 0 0 0 0 0 0 -916.811 0 -916.811 0 0 0 0 201.698 -715.113 -739.291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -739.291 6.921.429 0 0 0 -27.253.316 45.504.059 18.250.743 56.378.354 992.645 57.370.999Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.679.514 0 -1.679.514 -1.679.514 -39.974 -1.719.488Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.666 0 0 0 0 -4.363 0 -4.363 303 -303 0Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.380.520 0 0 0 45.504.059 -45.504.059 0 6.380.520 0 6.380.520Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.752.996 2.752.996 2.752.996 -167.343 2.585.653Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -554.639 0 -554.639 0 0 0 0 122.021 -432.618 23.277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.277 0 0 0 0 0 0 0 -409.341 -37.659 -447.000Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 16.135.282 0 0 0 0 3.474.696 0 0 0 0 0 0 0 -1.471.450 0 -1.471.450 0 0 0 0 323.719 -1.147.731 -711.348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -711.348 13.301.949 0 0 0 16.566.866 2.752.996 19.319.862 63.423.318 747.366 64.170.684Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 16.135.282 3.474.696 -1.471.450 -1.471.450 323.719 -1.147.731 -711.348 0 0 -711.348 13.301.949 16.566.866 2.752.996 19.319.862 63.423.318 747.366 64.170.684Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0 0 -185.804 -185.804 -185.804 -779 -186.582Diğer Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 -46.555 0 0 -46.555 2.799.551 -2.752.996 46.555 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 22.307.856 22.307.856 22.307.856 374.305 22.682.161Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.722.839 -1.722.839 379.025 -1.343.815 -45.752 0 0 -45.752 0 -1.389.566 -27.848 -1.417.415Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0 0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler20.000.000 16.135.282 0 0 0 0 3.474.696 0 0 0 0 0 0 0 -3.194.290 0 -3.194.290 0 0 0 0 702.744 -2.491.546 -803.655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -803.655 13.301.949 0 0 0 19.180.613 22.307.856 41.488.470 84.155.804 1.093.044 85.248.848Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)22.682.161 1.466.844DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.371.216 120.973Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.757.969 155.094Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki DeğişikliklerÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer PaylarYabancı Para Çevrim FarklarıDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler386.753 -34.121Dönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) Geliri386.753 -34.121Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiMaddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiMaddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiKredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi EtkisiÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi EtkisiYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar38 -46.200 37.030Yabancı Para Çevrim Farkları-46.200 37.030Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-46.200 37.030Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme TutarıNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriEdinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma DüzeltmeleriÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir UnsurlarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) GeliriErtelenmiş Vergi (Gideri) GeliriYabancı Para Çevrim Farkları, Vergi EtkisiSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiNakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi EtkisiOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi EtkisiÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi EtkisiDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.417.416 158.003TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21.264.745 1.624.847Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar346.456 -109.019Ana Ortaklık Payları20.918.289 1.733.866http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869740BIST